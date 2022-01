'Phoenix Rising', el documental de Evan Rachel Wood donde detalla los abusos de Marilyn Manson

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", escribió Evan Rachel Wood el pasado febrero en Instagram.

La actriz de 34 años daba así un paso al frente y denunciaba una dura situación que vivió durante años. Su confesión, que sirvió para que otras mujeres hiciesen lo mismo, se vuelve a escuchar un año después en el documental Phoenix Rising, cuya primera parte se presenta en el próximo Festival de Sundance (del 20 al 30 de enero)

El documental está dirigido por Amy Berg, dos veces nominada al Oscar. En él se aborda su experiencia como actriz y activista y también la decisión de acusar a Manson de manera pública.

"No iba a ser sobre Marilyn Manson y su mundo", ha contado Berg. "Iba a ser una historia como Erin Brockovich. Estábamos centradas en contar una historia de empoderamiento, algo que podríamos ofrecer a mujeres y hombres que están en situación de abuso. En eso estábamos trabajando hasta que decidió nombrarlo públicamente", cuenta sobre el trabajo que se estrena en primavera en HBO Max.

La denuncia de Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood, que fue pareja de Mason entre el año 2007 y el 2010, denunció en Instagram que fue sometida a manipulación.

"Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", dice su texto en Instagram.

Wood ya había denunciado en 2016 en la revista Rolling Stone que había sido violada por su pareja y que había intentado quitarse la vida cuando tenía 22 años

"Fui violada. Por alguien importante cuando estábamos juntos. Y en otra ocasión, por el dueño de un bar. Creo que vivimos en una época en que la gente ya no puede quedarse en silencio", dijo entones la actriz, cuya idea inicial era hablar de eso en el documental sin dar nombres, pero cambió de opinión tras señalar públicamente a Manson.