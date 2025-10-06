Así fue la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift, con "fotógrafo escondido"
La pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift se convirtió en toda una revolución en redes sociales y desde entonces la cantante muestra muy orgullosa su alianza. Ahora, en plena promoción de su álbum The life of a showgirl, la diva del pop ha detallado cómo el deportista lo preparó todo para este momento tan especial.
Taylor Swift acaba de estrenar su 12ª disco, The life of a showgirl. Un álbum que llega en el momento más dulce a nivel personal de la artista, pues está comprometida con Travis Kelce.
En plena promoción del álbum la diva del pop no puede evitar hablar de su relación con el deportista. De hecho, la cantante muestra con orgullo su anillo de compromiso siempre que tiene una aparición pública.
Así ocurrió cuando visitó el programa The Grahan Norton Show, donde la intérprete de Lover fue ovacionada al mostrar su gran alianza. Y, por supuesto, la compositora contó sin tapujos como el jugador del Kansas City Chiefs lo organizó todo.
"Llegó a sorprenderme, porque habíamos grabado un episodio de su podcast durante tres o cuatro horas, y mientras tanto detrás de su casa tenía el jardín decorado", detalló Swift, mostrando su entusiasmo.
De hecho, Kelce se aseguró de prepararlo todo: "Una de las cosas que puso fue una pared de setos que no estaban allí antes, y dentro de los setos estaba el fotógrafo de mi tour escondido".
La artista resaltó que todo fue idea de su prometido, y que se siente muy orgullosa de cómo planificó todo.