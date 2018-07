'Happy' de Pharrell Williams ha sido el vídeo más compartido en Facebook en 2014

Facebook ya ha hecho su repaso al 2014 indicándonos sobre qué temas se ha hablado más y qué vídeos han sido los más compartidos en esta famosa red social. Mientras que Happy de Pharrell Williams, All of me de John Legend o Stay with me de Sam Smith han sido los videoclips más compartidos; Beyoncé, Pharrelly Nicki Minaj han sido los artistas de los que más se ha hablado.

Al igual que YouTube ha hecho una recopilación de los vídeos más vistos en 2014, Facebook ha hecho su propia revisión de contenidos mostrándonos los temas de los que más se ha hablado como el ice bucket challenge, el Mundial, el ébola o la muerte del actor Robin Williams.

En cuánto a música se refiere, también ha hecho un repaso por los videoclips más compartidos. Pharrell Williams y su canción Happy ha sido indiscutiblemente una de las canciones del año y su videoclip de 24 horas de duración se han ganado el número 1. El podio lo completan las románticas All of me de John Legend y Stay with me de Sam Smith, aunque también podemos encontrar a grandes popstars como Beyoncé, Nicki Minaj y Taylor Swift.

El Top 10 queda así:

1- Pharrell Williams - Happy

2- John Legend - All of me

3- Sam Smith - Stay with me

4- DJ Snake y Lil Jon - Turn down for what

5- BSO Frozen - Let it go

6- Beyoncé - Drunk in love

7- Nicki Minaj - Anaconda

8- Taylor Swift - Shake it off

9- Magic! - Rude

10- Iggy Azalea y Charli XCX - Fancy

Por otro lado, también nos encontramos con el ránking de los artistas más comentados en esta red social. Aquí Beyoncé se lleva el primer premio debido al lanzamiento de su disco por sorpresa y probablemente también a su supuesta crisis con Jay Z. Curiosamente el décimo puesto es para Kim Kardashian que la han metido en la categoría 'artistas' aunque no sabemos cuál es su disciplina:

1- Beyoncé

2- Pharrell Williams

3- Nicki Minaj

4- Taylor Swift

5- Jimmy Fallon

6- Iggy Azalea

7- Katy Perry

8- Pitbull

9- John Legend

10- Kim Kardashian