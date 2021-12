India Martínez rompe a llorar en Instagram: "También hay días jodidos"

India Martínez suele utilizar sus redes sociales para compartir principalmente información sobre su música y sus conciertos. También publica algunos de los momentos de su día a día como su reciente viaje a México, su fiesta de Halloween o celebrando el cumpleaños de su chico, Ismael.

Todos ellos, momentos felices que, unidos a la trayectoria de éxito de la artista, parece que no tenga ninguna preocupación. Pero nada más lejos de la realidad, y así lo ha querido demostrar en una publicación de lo más inesperada.

"También hay días jodidos sólo que no se ven por Instagram", así empieza el extenso mensaje que ha acompañado con un selfie en el que aparece llorando, con las lágrimas cayendo por sus mejillas y sus ojos enrojecidos.

"Siempre nos gusta mostrar nuestra mejor cara, nuestros éxitos, nuestros días felices e incluso mostrarnos felices aún cuando no lo estamos, y está bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sin engañarse a sí mismo ni frustrarse si algunos de nuestros días no son perfectos y exitosos. Porque no lo son, como a veces se suele ver por aquí", ha continuado explicando para dejar claro que lo que se ve en las redes sociales no es siempre la realidad, o al menos no toda.

A continuación, ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que no le pasa nada en concreto, sino que tiene un mal día como lo puede tener cualquiera: "La vida está llena de emociones, altibajos, días bonitos, días de mierda, sino qué aburrida sería. Familia, no es que me pase nada en concreto, son muchas emociones juntas… no os preocupes vale? Me da un poco de cosa mostrar esta parte de mi porque siempre quiero dar lo mejor, pero sino no sería real. Gracias por estar siempre ahí!! Os quiero!!".

"Mañana saldrá el Sol, y seguiremos con más ganas que nunca con los conciertos, que quedan poquitos y hay que disfrutarlos. Un abrazo", ha finalizado de forma optimista.

La publicación ha sido muy bien recibida por parte de sus seguidores, que la han llenado de muchos más 'me gusta' que de costumbre y le han dejado muchísimos mensajes de apoyo. Entre los amigos conocidos de la cantante, se pueden leer los mensajes de cariño de Blas Cantó, Nia Correira, Tamara Gorro, Luis Fonsi o Greeicy.