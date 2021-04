Justin Bieber confiesa que su primer año de matrimonio junto a Hailey Bieber fue "realmente difícil"

Justin Bieber protagoniza la portada de la edición del mes de mayo de la revista GQ, donde se ha sincerado sobre las dificultades que su relación de pareja ha atravesado desde que se dio el 'sí quiero' con la modelo Hailey Baldwin en el año 2018.

El cantante habla de un problema de confianza en la pareja, una inseguridad que arrastra, según él, a partir de sus relaciones del pasado. "El primer año de matrimonio fue realmente difícil porque hubo muchas cosas que se remontan al trauma. Simplemente había falta de confianza", señala el artista.

"Había todas estas cosas que no quieres admitir ante la persona con la que estás, porque da miedo. No querrás asustarlos diciendo: 'Tengo miedo", recuerda el cantante, que se comprometió solo tres meses después de que se terminase definitivamente su relación intermitente con Selena Gomez.

Cronología de su matrimonio

El cantante de Peaches y la modelo de 24 años se comprometieron en julio de 2018, pocas semanas después de que Hailey y Justin retomasen su relación tras un pequeño impass en el que el cantante volvió a conectar con Selena Gomez, quien había sido su pareja durante años. Unas fotos paseando en bicicleta muy sonrientes hicieron saltar las alarmas sobre una posible reconciliación que finalmente no se produjo y Justin volvió a los brazos de Hailey.

Aunque en un principio lo negaron, Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por lo civil en el tribunal de la ciudad de Nueva York en septiembre de 2018. Un año después, Justin y Hailey se daban el 'sí quiero' por todo lo alto en una ceremonia en Carolina del Sur.

Hailey no está lista para tener hijos

El cantante ha hablado de lo que supuso para él su paso por el altar y cómo veía en aquel momento el matrimonio. "Sentí que esa era mi vocación. Casarme y tener bebés y hacer todo eso", aseguraba antes de añadir que su mujer Hailey no está lista para tener hijos "ahora mismo pero... Con el tiempo".

"Estamos creando estos momentos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo estos recuerdos. Es hermoso que tengamos eso que esperar. Antes, no tenía eso que esperar en mi vida", explicaba refiriéndose a la paternidad, algo que Justin hacer realidad ahora que ha encontrado a la mujer adecuada. "Antes no tenía una pareja. No tenía a nadie a quien amar. No tenía a nadie con quien desahogarme", reflexiona el cantante.