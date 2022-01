Katy Perry desvela la manía más desagradable de Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom son una de las parejas más divertidas y adorables d Hollywood. Sus constantes bromas y guiños en redes sociales, demuestra que su relación va a las mil maravillas y que ambos están disfrutando de una feliz etapa junto a su primera hija en común, Daisy, de 17 meses.

Pero el amor y la convivencia no evitan que en algún momento alguna manía o hábito de nuestra pareja pueda llegar a sacarnos de quicio. Y aunque Orlando Bloom parezca perfecto... ¡también tiene sus cosillas!

Así lo ha revelado Katy Perry durante el programa Heart Breakfast with Jamie Theakston and Amanda Holden: "Le encanta usar hilo dental (a Orlando), y gracias a Dios, porque algunas parejas no lo hacen, y es repugnante y él tiene unos dientes brillantes. Pero deja el hilo dental por todas partes".

Parece ser que el actor le dedica mucho cuidado a su higiene dental, pero no tanto en desechar los productos utilizados para tener una sonrisa impecable. "Y no sólo los deja en el baño. En mi lado de la cama, en el coche y en la mesa de la cocina... Y yo me quedo como, '¡Hay papeleras en todas partes!"

Su romántica felicitación por su 45 cumpleaños

Orlando Bloom cumplió 45 años el pasado 13 de enero y Katy Perry no dudó en felicitar a su chico públicamente a través de las redes sociales. Lo hizo con una recopilación de imágenes de su día a día que van desde momentos en casa junto a sus mascotas, a impresionantes estilismos para una noche de gala.

"Los 45 más felices para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y llevar la alegría de vivir a cada habitación por la que caminas. Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestro querida dd", ha escrito junto a las imágenes haciendo referencia a la pequeña Daisy.

En el mencionado programa, Katy Perry también habló de los regalos que le había hecho a su chico por su cumpleaños: "Le di una hija, que es un gran regalo. Realmente le gustan los juguetes para niños. Le encanta su Bronco y le regalé una versión en miniatura de su Bronco. Como una versión en miniatura automática de su coche y luego también le encanta andar vagando por el bosque hacia territorios desconocidos, así que le conseguí mucho equipo para su coche".

Además, desveló cómo había acertado con los regalos y sugirió hacer lo mismo a sus seguidores para impresionar a su pareja: "Hablé con su mejor amigo. Me pasó una lista actualizada y listo!"