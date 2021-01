Kira Miró: 7 cosas que no sabías de esta actriz y concursante de 'El Desafío'

El pasado viernes, Antena 3 estrenaba su nueva apuesta televisiva: 'El Desafío'. Un programa en el que ocho famosos tienen que poner a prueba sus habilidades tanto físicas como mentales, para poder hacerse con el título de vencedor.

David Bustamante, Gemma Mengual, Ágatha Ruiz de la Prada o la propia Kira Miró, son algunos de los concursantes de esta primera edición. Muchos de los concursantes son rostros muy conocidos, mientras que otros lo son menos o bien sabemos poco de su vida más allá de su faceta profesional. En europafm.com te iremos descubriendo más acerca de cada uno de los participantes de este programa, presentado por Roberto Leal.

Ganadora del primer programa, Kira Miró deberá someterse este viernes a un reto complicado: ¡la apnea! La semana pasada lo intentó David Bustamante, pero no llegó a los dos minutos: "Me jode, he sido un flojo", comentaba visiblemente enfadado el cantante. Kira asegura que la apnea es una prueba "que le da mucho respeto". Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre este difícil desafío, al que se han enfrentado famosos como Pilar Rubio y cuyo récord Guinness ostenta un español.

SIETE COSAS QUE (PROBABLEMENTE) NO SABÍAS DE KIRA MIRÓ

Kira Miró es sin duda una gran actriz, pero poco sabemos de ella más allá de su trabajo. Esta canaria de 40 años lleva prácticamente toda su vida trabajando en el cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, su faceta más personal ha pasado desapercibida.

Aprovechando su participación en 'El Desafío' de Antena 3, queremos contarte 7 datos que -probablemente- no sabías de la actriz y presentadora, para conocer un poquito más de cerca a la que promete ser una de las concursantes más competitivas y hábiles de este nuevo formato.

1. Es hija de Marta Miró

Kira Miró es hija de la directora y productora de cine y ganadora de un Goya, Marta Miró. Quizá por ello, el arte y el cine corre por sus venas. Marta Miró es reconocida por haber ganado el Goya a la Mejor Dirección de Producción en el 2016 por su trabajo en la película de Isabel Coixet, 'Nadie quiere la noche'.

También ha trabajado en innumerables películas a lo largo de su vida, destacando 'Falling', dirigida por Ana Rodríguez Rosel; 'Después de mí' de Jesús Mora o 'Del lado del Verano' de Antonia San Juan.

2. Proviene de una familia de artistas

Su familia está repleta de artistas. No solo por su ya mencionada madre, Marta Miró. Su abuelo materno era pintor, su hermano es actor como ella y su hermana está despegando en el mundo de la música, llegando a participar recientemente en La Voz.

3. Participó en una película con Almodóvar

Su carrera profesional despegó a finales de los años 90. Desde entonces no ha dejado de trabajar como presentadora y actriz, desarrollando principalmente su profesión en el cine y en el teatro.

Ha participado en numerosas series de televisión como 'La Vida de Rita'; 'La Tira' de laSexta o 'En La Que Se Avecina' interpretando a Rosanna. También en películas como 'Los Abrazos Rotos' de Pedro Almodóvar; en 'Que se mueran los feos' de Nacho G.Velilla o en la comedia negra de Álex de la Iglesia, 'Crimen perfecto'.

4. Expareja de Macaco

Durante más de diez años, fue pareja de Daniel Carbonell, también conocido como Macaco. Comenzaron a salir durante el 2006 y a pesar de disfrutar de el uno del otro durante prácticamente una década y de haber intentado tener hijos, la pareja decidió separar sus caminos en el año 2016.

Kira Miró y Macaco / Antena 3

5. Su pareja actual

Desde el 2017 mantiene una relación con Samuel Castillo, fisioterapeuta que trabajaba para el Real Madrid de Baloncesto desde hace más de 17 años, y al que conoció en una consulta privada cuando tuvo un problema muscular en sus piernas. Desde entonces, se han dejado ver en varias ocasiones y por el momento, parece que siguen juntos.

6. La dolorosa muerte de su padre

Uno de los momentos más duros que tuvo que vivir a nivel personal y familiar, fue la muerte de su padre el empresario Pepe MacDonald, en el año 2019. Su pérdida fue un duro golpe para la actriz, que se despedía en Instagram con un texto muy personal y emotivo de uno de sus apoyos más importantes en su vida.

7. Siempre ha querido ser madre

Entre sus deseos más fervientes se encuentra el ser madre. En numerables ocasiones ha manifestado su deseo de ser tener una familia numerosa, afirmando que, llegado el momento, no le importaría ser madre soltera con tal de hacer realidad su sueño.