Récord de apnea: Del Guinness a la proeza de Pilar Rubio o el intento de Bustamante en 'El Desafío'

Una semana ha pasado desde el estreno de El Desafío en Antena 3. La nueva apuesta de la cadena para la noche del viernes, donde ocho famosos tienen que enfrentarse a las pruebas más exigentes y difíciles y lograr superarlas para ganar el juego.

Servir una taza de vino con una excavadora, escapar de una trampa mortal mientras estás encadenado a una cama, escalar una torre de cajas…. son algunas de las pruebas a las que los famosos han tenido que enfrentarse durante el programa. Sin embargo, si hay una que verdaderamente deja a los espectadores con la boca abierta y despierta más expectación debido a su dificultad, es la prueba de la apnea.

¿QUÉ ES LA APNEA?

La apnea disciplina muy utilizada por los profesionales submarinistas y de la natación, que consiste en adoptar un estado de latencia y relajación suficientes que permita a la persona que la realiza aguantar sin respirar debajo del agua, el máximo de tiempo posible.

Durante la primera noche del programa, le tocó el turno al cantante David Bustamante que, tras un primer intento, no logró superar los dos minutos esperados para la competición, teniendo que salir del agua al 1 minuto y 30 segundos de haber comenzado. "Me jode, he sido un flojo", comentaba visiblemente enfadado consigo mismo al acabar.[[LINK:INTERNO|||News|||6002aedf7ed1a86fd5b66cd9|||]]

Sin embargo, sus compañeros y el jurado le felicitaron por tratarse aún así de todo un hito, debido a la complejidad de la prueba. Y es que muy pocas personas son capaces de realizar esta prueba con éxito.

EL RÉCORD DE APNEA DE PILAR RUBIO

La presentadora Pilar Rubio es una de las caras conocidas de nuestra televisión que más nos han sorprendido con su capacidad para aguantar la respiración bajo el agua. La colaboradora de El Hormiguero, ha tenido que enfrentarse a la apnea en dos ocasiones y en ambas ha conseguido resultados impresionantes.

El primero de ellos lo logró en el 2016, cuando conseguía permanecer debajo del agua un total de 2 minutos y 36 segundos. Sin embargo, su récord personal lo lograría a finales del 2019, en donde, tras semanas de preparación tanto mental como físicamente conseguía permanecer debajo del agua la brutalidad de 4 minutos y 8 segundos. ¡Menuda hazaña!

ESPAÑA TIENE EL RÉCORD DEL MUNDO

.

Sin embargo, si tenemos que hablar de un verdadero campeón de la apnea mundial no hace falta irnos muy lejos para encontrarlo. Y es que el barcelonés Aleix Segura, ostenta desde el 2016 el récord Guinness del mundo por ser la persona que más ha logrado aguantar debajo del agua en la categoría de apnea estática: ¡un total de 24 minutos!

Una marca hipotéticamente imposible pero que conseguía gracias al trabajo, la concentración y a tener una capacidad pulmonar y una valentía no accesible para humanos corrientes.