Sigue EN DIRECTO la investidura de Joe Bien con Lady Gaga, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Tom Hanks, Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen

Tras ganar las elecciones presidenciales contra Donald Trump por la Casa Blanca el pasado mes de noviembre, Joe Biden va a ser por fin investido oficialmente para el cargo.

El acto, en el que participan innumerables artistas y cantantes norteamericanos, promete ser una impresionante celebración para festejar su toma de posesión, y tendrá lugar bajo estrictas medidas de seguridad debido al alto número de contagios por coronavirus del país.

Lady Gaga, Jennifer Lopez, Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake, y muchos más artistas unen sus voces para dar la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos.

VER EN DIRECTO: LADY GAGA CANTARÁ EL HIMNO NACIONAL

De entre todas ellas, Lady Gaga será la que más sobresalga. Tras mostrar un ferviente apoyo público por la candidatura de Joe Biden durante la etapa electoral en el país, el partido demócrata -al que pertenece el nuevo presidente-, ha elegido a la cantante para interpretar el himno de los Estados Unidos. Puedes verlo aquí EN DIRECTO :

[Y a través del canal oficial del Biden Inaugural Committee, pinchando este enlace]

Un honor que Gaga agradecía a través de las redes sociales. "Mañana será un día de paz para todos los americanos. Un día de amor y no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar de alegría por un futuro como país. Un sueño no violento, un sueño que proporcione seguridad para nuestras almas. Amor desde nuestro Capitolio" escribía en su perfil oficial de Instagram.

SHOW MUSICAL DE JENNIFER LOPEZ

Por su parte, Jennifer Lopez también contará con un papel principal en el acto de investidura. Tras la presentación, el nombramiento y el himno de los Estados Unidos, la artista neoyorquina protagonizará un espectáculo musical del que aún no se tiene mucha información, pero que seguro que superará con creces -si es posible- la espectacular actuación que se marcó durante el 2019 en la Super Bowl junto con Shakira.

DÓNDE Y CÓMO VER LA INVESTIDURA DE JOE BIDEN

La investidura será retransmitida por la mayoría de las principales cadenas norteamericanas en directo (ABC, NBC, CBS, MSNBC y CNN), y por el resto del mundo a través de enlaces en streaming y en canales de pago.

En España, podremos seguir el evento -que da comienzo a las 17:30 hora local-, desde diferentes plataformas. En streaming a través de los enlaces en YouTube, Facebook, Twitch y Twitter (pinchando en los enlaces) del Comité de Toma de Posesión Presidencial (Biden Inaugural Committee), o a través de la web de europafm.com

VER EN DIRECTO: FIESTA POST INVESTIDURA CON TOM HANKS

Tras la investidura de Joe Biden y las actuaciones de Lady Gaga y Jennifer Lopez, la organización tiene programado un especial de TV presentado por nada más ni nada menos que la estrella de cine y ganador de dos Oscar, Tom Hanks. Y que puedes seguir aquí en DIRECTO:

Titulado 'Celebrating America', el espectáculo tiene por finalidad homenajear a los héroes americanos que han estado combatiendo la pandemia del coronavirus y los valores del país como bomberos, médicos, enfermeros, maestros etc.

Es en esta presentación donde artistas como Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake, Ozuna, Luis Fonsi, y una infinidad más de artistas internacionales, protagonizarán actuaciones para acabar por todo lo alto uno de los acontecimientos más importantes de los Estados Unidos de los últimos años.