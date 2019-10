El tremendo ‘corte’ de Laura Escanes a Risto Mejide: “Vete a la m*****”

Durante el talent show Got Talent, El Mago Oculus quiso hacer un truco de magia involucrando al jurado, que tenían que llamar por teléfono a un amigo o a un familiar para adivinar la carta que tenían que pensar.

Risto llamó por teléfono a su mujer, Laura Escanes, que entonces todavía se encontraba embarazada de su hija Roma y que se encontraba en ese momento en plató, viendo entre bambalinas las actuaciones, pero la cosa no salió como pensaba el publicista.

Al acceder a participar en el número, Risto aseguró al prestidigitador: “Yo tengo a alguien muy cercano, y muy cerca, que puede hacerlo. Yo llamo a ver si me coge porque...”. Pero por la cara que puso el publicista, claramente no esperaba esa respuesta.

Atónito, mirando la pantalla del teléfono, dijo en voz alta: “La persona a la que llamaba me ha escrito un Whatsapp y me ha dicho ‘vete a la mierda’”. Edurne entonces le preguntó: “Espera, ¿tu mujer te ha dicho vete a la mierda?”. Y Risto, medio riendo, lo admitió: “Sí, sí”.

IMPLACABLE EN LA VALORACIÓN

Al acabar el “truco”, Risto tenía clara su valoración y le dijo al mago: “Hemos hecho varios intentos, por lo que era más complicado para ti. Yo he perdido a una mujer, pero has fallado a la hora de venderlo porque tienes un gran número y no has sabido transmitirlo. Por eso para mí es un no”.

