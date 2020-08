Miley Cyrus confiesa a qué edad y con quién perdió la virginidad

Miley Cyrus ha vuelto a demostrar que no tiene reparos a la hora de hablar de su intimidad. Durante una entrevista en el programa de Alexandra Cooper, Call her Daddy , la cantante ha confesado a qué edad y con quién perdió la virginidad.

Después de un año apartada de los focos, Miley Cyrus ha vuelto con 'Midnight Sky', un temazo inspirado en la música disco de los 80 que ha presentado con un espectacular videoclip dirigido por ella misma.

Para promocionar este nuevo trabajo, que intuimos que formará parte del prometido EP She Is Here, la cantante está ofreciendo entrevistas en las que habla de otros temas más allá de la música.

Tal como anuncian en la descripción del programa Call her Daddy, presentado por Alexandra Cooper, la cantante ha hablado de "desamor, trauma, terapia, culpa, relaciones con chicas, ser incluida en la lista de exclusión aérea por contrabando de drogas, su relación con Hannah Montana, la primera persona con la que perdió su virginidad masculina, sus 'Lenguajes del amor', lo que ella busca en una relación, su consejo sexual personal y más".

Sin duda una entrevista sin un segundo de desperdicio en la que destaca la claridad con la que ha hablado del momento en el que perdió la virginidad con un hombre: "No fui hasta el final con un chico hasta que tenía 16 años. Pero terminé casándome con el chico", confiesa dejando claro que se trata de su ex marido Liam Hemsworth.

Miley explica que con 16 años se conocieron en el rodaje de 'La última canción', película que protagonizaron juntos y que a partir de ahí iniciaron una relación llena de idas y venidas durante una década, ya conocida por todos.

La pareja se dio el 'sí quiero', en diciembre de 2018, separándose 8 meses después y ella se despedía de él con la canción 'Slide Away', publicada hace justo un año.

Poco después, hizo pública su relación con la influencer Kaitlynn Carter, que duró tan solo dos meses. Mientras Liam ha rehecho su vida con Gabriella Brooks, Miley había hecho lo propio con Cody Simpson tras romper con Carter.

Y aunque recientemente están produciéndose numerosos rumores de ruptura, por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.