Miley Cyrus nos transporta a los clubs de los 80 con 'Midnight Sky'

Tal como venía anunciando hace una semana, Miley Cyrus regresa a la música con el lanzamiento 'Midnight Sky' un corte que nos devuelva la música de club de los 80.

Con una base electrónica, la voz de Miley suena más rasgada que nunca, mostrando su nueva etapa que inició con She Is Coming, el EP que lanzó el año pasado presentado por 'Mother's Daughter'.

El tema viene acompañado por un videoclip dirigido por ella misma en la que muestra una imagen acorde con el sonido de 'Midnight Sky', luciendo un corte de pelo estilo 'mullet', que tan de moda se puso en los 80.

Encontramos más referencias a esta época tanto en sus estilismos, entre los que aparece con un modelo Chanel de inspiración vintage o un vestido morado de lentejuelas; como en los escenarios: una pista de baile con bolas de cristales, o un escenario con unas enormes y extravagantes estatuas de animales salvajes de colores.

También ha querido hacer un guiño a otros éxitos de su carrera, como cuando aparece desnuda en una piscina de bolas o lamiendo la cara de un tigre.

Miley Cyrus en el vídeo de 'Midnight Sky' / Youtube/Miley Cyrus

¿COLABORACIÓN CON DUA LIPA?

Entre los avances de 'Midnight Sky' Miley compartía una imagen en el estudio de grabación en la que aparecía junto a Dua Lipa y el productor Andrew Watt, responsable de Future Nostalgia.

"Dua ha escuchado lo que tú no", escribía Miley y creando un verdadero hype de una colaboración entre ambas. Y aunque todo apunta a que así será, no lo hemos encontrado en 'Midnight Sky'

TRES EP'S QUE FORMARÁN 'SHE IS MILEY CYRUS'

En mayo el año pasado Miley Cyrus anunció la publicación de 3 EP's, She Is Coming, She Is Here y She Is Everything, que juntos conformarían el álbum She Is Miley Cyrus.

Por el momento solo pudimos disfrutar del primero, She Is Coming, que presentó en directo en algunos festivales como Primavera Sound en Barcelona.

A la espera del lanzamiento de She Is Here, del que imaginamos que 'Midnight Sky' es un avance, la artista publicó hace justo un año la balada 'Slide Away', tras su divorcio con Liam Hemsworth.

