Miley Cyrus cuenta el momento exacto en el que decidió separarse de Liam Hemsworth

Las Used To Be Young Series que Miley Cyrus está publicando para recordar ese pasado del que habla en su nuevo tema dejan declaraciones muy reveladoras. Desde la verdad de su portada con Annie Leibovitz hasta los pormenores de su relación con Ariana Grande, pasando por esa canción que su antigua discográfica odiaba pero que el público convirtió en un hit.

La última gran confesión de la ex Hannah Montana tiene mucho que ver con su vida personal. Se trata de ese momento en el que decidió que su relación con Liam Hemsworth, con el que llevaba 10 años de amor, tenía que terminar. Se habían conocido en el año 2009 durante el rodaje de La Última Canción y vivieron un noviazgo mediático en el que se llegaron a mezclar rumores de infidelidad por parte del actor. En 2019 separaban de manera definitiva sus caminos, solo unos meses después de haberse dado el sí, quiero en una ceremonia íntima a la que solo acudió su familia.

Su concierto en Glastonbury y el accidente del avión, un punto de inflexión

La cantante ha sacrificado su vida personal por su carrera.

En este fragmento de las Used To Be Young Series recuerda el dolor que sintió cuando su abuelo falleció mientras ella rodaba Hannah Montana, pero no soo eso: su casa de Miami ardía por los incendios de California en noviembre de 2018, justo durante la grabación de Black Mirror, y durante el festival de Glastonbury (Reino Unido) del año 2019 supo que tenía que volar sola.

"El día que canté en Glastonbury fue cuando decidí terminar con Liam, fue una relación de amor estando 10 años juntos pero también nos unimos desde el trauma intentando recomponer lo más rápido posible, sabía que en mi vida ya no me funcionaba estar en esa relación", cuenta la cantante.

No fue una actuación cualquiera. Antes de subirse al escenario, la artista sufrió un accidente de avión. La aeronave en la que viajaba casi se estrella con otra que se movía muy cercana durante su aterrizaje en Reino Unido.

"Me divorciaba y seguí cantantado, siempre dejaba mi dolor para después", asegura, enfatizando que durante años ha aparcado sus emociones para, sencillamente, seguir trabajando.

No ha sido el único indicente aéreo que ha sufrido la artista. En 2022 vivió momentos de tensión durante una tormenta eléctrica cuando volaba a Paraguay.