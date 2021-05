La presentadora Oprah Winfrey fue violada en numerosas ocasiones cuando era menor de edad. La periodista lo ha contado en la serie documental The Mee You Can´t See y ha contado que no sabía que estaba sufriendo abusos sexuales . Era demasiado pequeña y además su abusador era de su familia. Su relato es desgarrador.

Primero habló Lady Gaga y ahora lo hace Oprah Winfrey. La presentadora estadounidense ha contado en la serie documental The Mee You Can´t See, la misma en la que Gaga confesó sus abusos, que fue violada en numerosas ocasiones cuando era menor.

"A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. No estaba al tanto de la palabra", asegura Winfrey, cuyo relato resulta realmente desgarrador. "No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé el secreto".

“Después de la primera vez me llevaron a una heladería con la sangre todavía corriendo por mi pierna y me compraron helado", continúa la primera que produce la serie documental para Apple TV junto al príncipe Harry.

Explica que no fue su primo el único familiar que la violó. Con 14 años, su tío abusó de ella y se quedó embarazada de un niño que murió a las dos semanas. "Es algo que acepté", dice Oprah Winfrey, que aprendió en ese momento que "una niña no está segura en un mundo de hombres".

El sufrimiento de vivir con su madre

En la serie documental The Me You Can't See, Oprah Winfrey cuenta que con 16 años se fue a vivir con su madre al campo. Hasta ese momento la había criado su abuela y la convivencia no era tampoco fácil.

"Mi abuela era muy dura, como muchos padres negros durante esa época, la idea de abrazar y amar a tu hijo o incluso permitir que el niño se sintiera apreciado no era parte de su vida'', asegura en otra entrevista para USA Today.

El cambio, motivado por el fallecimiento de su abuela, no fue para mejor. Su madre vivía en la casa de alguien de "piel muy clara" que maltrataba a Oprah por su piel negra. "La primera noche no me dejó entrar a la casa", dice Winfrey. "Había un pequeño vestíbulo del porche que estaba expuesto a la calle, y tuve que dormir allí en un sofá".

Cuando su madre no protestó por la decisión, supo que estaba sola.

Winfrey encontró la salvación en sus maestros: "Fueron los que me salvaron". "Durante años, la escuela era el único lugar en el que realmente me sentía amada. Es la razón por la que durante tantos años quise ser maestra, poder dar a otros niños lo que mis maestros me habían dado ", explica Winfrey, que habló por primera vez de los abusos sufridos durante la infancia en 1986.

The Me You Can’t See, que empezó a emitirse el 21 de mayo, explora la salud mental a través de testimonios de personas de diferentes ámbitos, incluidas Lady Gaga y Glenn Close.