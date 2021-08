Pau Gasol dice adiós a la Selección: su carrera, su familia y su posible continuidad

Se veía venir que estos serían los últimos Juegos Olímpicos de Pau Gasol. A sus 41 años los ha jugado por quinta vez, igual que Rudy Fernández, formando parte de esa promoción maravillosa a la que llamaron los Juniors de Oro. El balance de Pau Gasol y de esa generación es espectacular. Ojo a lo conseguido desde 2001, año en el que el barcelonés debutó con la selección.

"Quiero agradeceros vuestra presencia y vuestro apoyo durante estos años y en estos momentos", dijo Pau Gasol al terminar su último partido defendiendo la Roja. Una dolorosa derrota ante la todopoderosa selección de Estados Unidos. "Ha sido una lástima, pero no creo que esto le reste mérito a lo que hemos hecho durante tantos años. Estoy muy orgulloso del equipo. Poder jugar después de lo que he pasado ya era un gran éxito. Ya habrá tiempo de mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora estoy dolorido por la derrota porque ganar a Estados Unidos habría sido extraordinario. Creo que no hemos tenido la suerte que se necesita tener para poder avanzar en un torneo". Y lo dice él, que viene de dos años de lesión que le han impedido competir.

Consultará con su familia

Gasol se casó en 2019 con su pareja, Catherine McDonell, primero en San Francisco y luego en Girona. A sus 41 años ha dejado caer que su continuidad en el baloncesto tendrá que consultarla en primer lugar con su familia. Ya no es ningún chaval, y antes de regresar al FC Barcelona pasó dos años lastrado por una lesión en el pie que apenas le permitió jugar con Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazers, sus últimos equipos en la NBA.

Sin embargo, su regreso a la Liga ACB fue un éxito y su rendimiento en el equipo blaugrana hace que sea factible prolongar su exitosa carrera. Si nadie dice lo contrario –y sería raro que alguien en la organización del equipo se opusiera–, su destino depende solo de él y de sus sensaciones. Y de Catherine y lo que acuerden, claro.

La pareja tuvo una hija hace menos de un año, Elisabet Gianna. El segundo nombre de la niña es el mismo que el de la hija de Kobe Bryant, gran amigo de Pau, fallecidos ambos en un terrible accidente de helicóptero en enero de 2020.

Una carrera de grandes logros

El ala-pívot de Sant Boi ha vivido una extensísima carrera repleta de triunfos. Debutó con el FC Barcelona en 1999 tras ganar sendas medallas de oro en el Eurobasket sub-18 del 98 y el Mundial sub-19 del 99. Con los azulgrana se llevó dos ligas ACB y el premio MVP de las Finales y la Copa de 2001, lo que le valió ser seleccionado en el tercer puesto del Draft de la NBA por los Atlanta Hawks.

Sin embargo el equipo de Georgia no quiso a Gasol, por lo que fue traspasado a los Memphis Grizzlies. Allí debutó con el 16 a su espalda, ganó el trofeo al Rookie del Año... y allí jugó las primeras siete temporadas y media de su carrera en Estados Unidos. Unas temporadas en las que llevó tal ascenso que le llevó al All Star de 2006, siendo así el primer español y el primer grizzlie en disputarlo.

Pau Gasol y Yao Ming en el All Star de 2006 // Getty Images

Un año después, y antes del All-Star de 2007, la carrera de Pau viviría un momento crucial: un traspaso nada menos que a Los Angeles Lakers. En ese traspaso, entre otras cosas, llegaron los derechos sobre su hermano Marc a los Memphis Grizzlies. Fue el inicio de la mejor época del catalán. Formando un equipo excelso y una amistad de oro con Kobe Bryant, Gasol se proclamó dos veces campeón de la NBA. Era el primer español en lograrlo, claro.

Después de otras seis temporadas con los de púrpura y oro, Gasol, ya con 34 años, fue traspasado a los Chicago Bulls. Era la temporada 2014-15, y otro hito llegó a su carrera: junto con Marc, se convirtieron en los primeros hermanos en protagonizar el salto inicial en el All-Star. Era la quinta vez que Pau acudía al partido de las estrellas.

Ya enfilando el último tramo de su carrera en la NBA, y con un papel más de mentor, Gasol salió después de dos años en los Bulls camino a los San Antonio Spurs, donde estuvo dos temporadas y media hasta que salió hacia los Milwaukee Bucks. Con ellos sufrió la lesión que le ha mantenido casi dos años en el dique seco. Aún así, firmaría en 2020 por los Portland Trail Blazers su último contrato NBA aunque no llegó a debutar con ellos: de mutuo acuerdo rescindieron su contrato para que el equipo de Oregon pudiera firmar a otro jugador sano.

En 2021, ya con 41 años, Gasol regresó a España y al equipo que le vio nacer: el FC Barcelona. El contrato solo llegaba hasta el final de temporada, pero le bastó para ayudar al equipo a llegar a la final de la Euroliga, donde cayeron contra el Anadolu Efes S.K. turco, y a ganar la Liga ACB por tercera vez en su carrera.

Héroe de la Selección Española

Junto a todo esto, claro, está su paso por la selección española. Una carrera dorada como pocas: en sus 20 años como componente de La Familia ha ganado cuatro Medallas de Oro (el Mundial de 2006 y los Eurobasket de 2009, 2011 y 2015), cuatro platas (Juegos Olímpicos de Pekín '08 y Londres '12) y tres bronces (Juegos Olímpicos de Río '16 y Eurobasket de 2001 y 2017).

Es además miembro del selecto club de jugadores que han alcanzado las cinco olimpiadas. Solo otros seis jugadores lo han logrado: Teófilo Cruz (Puerto Rico), Oscar Schmidt (Brasil), Andrew Gaze (Australia), Luis Scola (Argentina) y Juan Carlos Navarro y Rudy Fernández (España).

Un ejemplo de solidaridad

Gasol es embajador de UNICEF desde 2003. Siempre ha sido una persona muy implicada con los problemas sociales, principalmente vinculados a los problemas de la infancia. En 2010, por ejemplo, se puso en marcha en Etiopía El proyecto de Pau de UNICEF, una campaña para luchar contra la desnutrición en el país africano.

Además creó la Fundación Gasol junto a su hermano Marc, con la intención de fomentar hábitos de alimentación y vida saludable entre los jóvenes. También ha colaborado con Rafael Nadal en una campaña de la Cruz Roja para luchar contra el coronavirus. Pero esto son solo pinceladas. El mayor de los Gasol está implicado en muchísimos proyectos solidarios que hacen que sea una de las figuras más queridas del deporte español.

Una figura que hoy dice adiós a la Selección Española después de contribuir a los éxitos de la mejor etapa que ha vivido nuestro baloncesto. A estas alturas solo queda decir una cosa: gracias por tanto, Pau.