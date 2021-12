La princesa Leonor no cumplirá con la tradición navideña favorita de la Casa Real // Getty Images

Al igual que las demás familias españolas se reúnen para disfrutar de un encuentro navideño, los reyes y sus hijas tienen sus propias tradiciones en Navidad. Sin embargo, este año nada será igual. La princesa Leonor no acudirá a uno de los planes favoritos de la familia Borbón-Ortiz , especialmente para su madre, la reina Letizia .

Una mesa grande, llena de dulces típicos, deliciosos menús, vino caro, y adornos alegres y coloridos en el centro del comedor. Está claro que la Navidad es sinónimo de alegría y de disfrutar del calor del hogar. Pero, si por algo se caracteriza, es por ser una época de repetidas reuniones familiares, y, por supuesto, el caso de la Familia Real no es diferente.

Sin embargo, este año, la Zarzuela vivirá unas vacaciones navideñas muy diferentes. Las fiestas de la familia Borbón-Ortiz envolverán el reencuentro más esperado: la princesa Leonor vuelve a casa por Navidad. La primogénita de los reyes Felipe y Letizia se encuentra completando sus estudios de bachillerato en el internado UWC Atlantic College de Gales, por lo que el parón propio de las vacaciones navideñas será la ocasión perfecta para reunirse de nuevo en Madrid con sus padres y con su hermana, la infanta Sofía.

La heredera a la Corona de España viajó a Madrid por última vez a finales de octubre, con el objetivo de presidir los premios Princesa de Asturias, por lo que pudo disfrutar de varios planes familiares en un ámbito más íntimo. La llegada de la Dana invernal de noviembre trajo consigo el regreso de Leonor a Gales, y seguramente, la princesa esté deseando que llegue finales de diciembre para poder reunirse con sus seres queridos y allegados. Pero no como ella esperaba: sus obligaciones en Gales provocarán una ruptura de las grandes tradicionales navideñas de la familia real.

Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas // GTRES

Su tradición el Día de Reyes

Tanto Felipe y Letizia como sus hijas, suelen vivir las vacaciones de Navidad de una forma muy discreta. De hecho, las menores no aparecen de manera habitual en actos públicos. Sin embargo, hay una tradición navideña, famosa en la Zarzuela, que es bien conocida, y que se mantiene desde que doña Letizia llegó a la vida del entonces, príncipe de Asturias. Cada 6 de enero, los cuatro acuden a la casa de Jesús Ortiz, padre de doña Letizia, en Pozuelo de Alarcón. ¿El plan? Merendar un delicioso roscón de reyes en familia. Algo que, por primera vez, la princesa Leonor se perderá.

La joven Leonor retomará sus clases en el UWC Atlantic de Gales el 5 de enero. Allí no se celebra la tradición del Día de Reyes y, por lo tanto, la princesa de Asturias tendrá que regresar a Reino Unido, convirtiéndose en la primera y gran ausente de la emotiva tarde familiar del 6 de enero. Pero esto no significa que la familia no vaya a cumplir, un año más, con la emblemática reunión. Es probable que los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía sí que cumplan con fidelidad a esta tradición navideña de acudir a merendar a casa de Jesús Ortiz.