Priyanka Chopra despierta a Nick Jonas con una tierna (y peluda) sorpresa

Hay maneras y maneras de sorprender a tu pareja pero... ¿Despertarlo con los mimos de un cachorrito? La idea de Priyanka Chopra para anunciar la llegada de un nuevo miembro a la familia Jonas ha despertado altas dosis de amor en las redes sociales, donde los usuarios se debatían por decidir qué daba más ternura: la cara de Nick al despertarse o los besitos del cachorro, emocionado por conocer a su papá.

Fue el pasado mes de agosto cuando Sophie Turner y Joe Jonas, cuñada y hermano de Nick, adoptaban un nuevo cachorrito tras la repentina muerte de su perro Waldo Picasso, que fue atropellado. Además, la pareja se tatuó la cara del animal para recordarlo siempre.

Ahora son Priyanka Chopra y Nick Jonas los que gozarán de la compañía de Gino Jonas, el pequeño pastor alemán que ya se ha unido a la familia y hasta tiene su propia cuenta de Instagram.

"No he dejado de sonreír desde que me desperté esta mañana y finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Gracias @PriyankaChopra", escribía Nick en Instagram como agradecimiento a su chica.

Por la respuesta de ella podemos deducir que se trata de un regalo de aniversario. "Feliz casi aniversario de tu cara ... hilarante", dijo.

"Mi padre es una estrella del rock", dice la biografía de Gino e Instagram, donde ya hay publicadas varias fotos.