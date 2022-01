¿Qué está pasando con Kaydy Cain? Las acusaciones de violación y la respuesta del rapero

El rapero Kaydy Cain, que cuenta con más de 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, se ha visto envuelto en una grave polémica donde ha sido acusado de violación.

Todo empezó con el testimonio de una joven llamada a Aitana em Twitter, donde abrió un hijo denunciando lo que le había ocurrido con el rapero. Poco después, debido al revuelo que se generó, la chica se vio obligada a eliminarlo.

Sin embargo, ha surgido la cuenta en Instagram @habrajusticia en apoyo a la víctima en la que otras jóvenes han compartido de forma anónima sus malas experiencias con el artista.

Otra joven ha revelado que Daniel Gómez. nombre real de Kaydy Cain, abusó de ella cuando era menor de edad: "No quiero dar detalles de lo que ocurrió ni cómo porque es muy traumático para mí pero puedo decirte que me dejó heridas de sangre por el cuerpo y genitales. Cuando conseguí salir de ahí se fue insultándome y empujándome contra la pared".

Esta misma chica ha asegurado que tras ella, el cantante cogió a otras dos fans que esperaban a las puertas de su camerino, también menores de edad: "No quiero ni imaginar lo que les tuvo que pasar a esas dos niñas después de lo que me hizo, es realmente duro pensar en ello y me destroza en mil pedazos".

A este testimonio, se han sumado el de varias jóvenes más que denuncian situaciones de abuso con el cantante madrileño, e incluso ha llegado el relato de una joven que denuncia una violación por parte de un miembro de su discográfica, La Vendición.

La respuesta de Kaydy Cain a las acusaciones de violación

Toda esta polémica ha abierto un intenso debate en redes sociales entre los que han cancelado por completo al artista tras estas acusaciones, vendiendo las entradas de sus conciertos y asegurando que no van a volver a escuchar su música; y entre los que lo defienden asegurando de que no hay pruebas factibles de que estos testimonios sean ciertos.

Por su parte, Kaydy Cain ha publicado un comunicado en Instagram Stories donde desmiente estas acusaciones y asegura que ha emprendido acciones legales contra las personas que han difundido estas informaciones sobre él.

"Ante la publicación de algunos mensajes en redes sociales difamando gravemente sobre mi persona con informaciones falsas y ante la preocupación que me habéis trasladado, solo puedo deciros que al no haber ningún fundamento detrás, ya hemos emprendido acciones legales y está en mano de los equipos especializados que se encargan de estos casos", ha empezado en su mensaje.

"Entiendo que soy una persona pública y que me expongo a críticas o insultos sobre mi música o persona (nunca me importó) pero no puedo permitir que mientan sobre mí con un tema tan serio y repugnante... Y con el que nadie debería jugar jamás. Nadie va a conseguir que deje de hacer música", ha sentenciado.

Además, ha publicado un vídeo en el que vuelve a reafirmarse en que todas estas acusaciones son falsas. En el vídeo explica que no ha recibido ninguna denuncia real por parte de ninguna persona, que se trata de un mensaje anónimo que puede haber escrito "cualquier persona en cualquier parte del mundo". Por otro lado, cree que el motivo por el que está pasando esto es para boicotear su música.

"Me parece un tema sobre el que mentir es algo que hace muy flaco favor a las mujeres que luchan a diario contra este tipo de hechos repugnantes", ha añadido, agradeciendo a toda la gente que lo ha apoyado en esta polémica y que no han creído que él pudiese hacer algo así.