De Ricky Rubio a Selena Gomez: famosos que se han sincerado públicamente sobre su salud mental

La salud mental es un tema que está a la orden del día, aunque durante mucho tiempo se ha tratado como un tema tabú.

Poco a poco palabras como "ansiedad", "depresión", "terapia", "psicólogo" o "salud mental" se han ido normalizando y haciendo que en la sociedad florezca la semilla de la concienciación, en la que han contribuido muchas figuras publicas de distintos mundillos como el deporte, el cine o la música.

Las celebrities son un gran altavoz para dar visibilidad a temas de este calibre y calar en la sociedad, —como ocurre con la lucha por los derechos del colevtivo LGTBI— y en los últimos años su figura se ha convertido en un factor indispensable para sensibilizar al mundo, sobre todo cuando se abren en canal y cuentan sus propias experiencias.

Ricky Rubio

Ricky Rubio (32) ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera: hacer un alto en el camino por su salud mental.

El jugador de los Cleveland Cavaliers lo ha anunciado a través de un comunicado, compartido por la Federación Española de Baloncesto, en el que deja entrever que no está pasando por su mejor momento personal.

. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento”.

Simone Biles

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Simone Biles fue objeto de todo tipo de comentarios tras retirarse de la final de gimnasia por equipos, una decisión que tuvo mucho impacto mediático al revelar el por qué: la gimnasta estadounidense estaba cuidando de su salud mental.

"Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más importante en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos", se sinceró.

"Ya no confío tanto en mí misma. Quizás esté envejeciendo. Hubo un par de días en que todo el mundo te tuitea y sientes el peso del mundo", explicó la gimnasta de, por aquel entonces, 24 años. Y es que en muchas ocasiones la redes sociales son un factor determinate para minar nuestra mente.

Rafa Nadal

El tenista Rafa Nadal también está muy conciendiado con la salud mental, y tras anunciar su retirada para el 2024 y bajarse del Roland Garros, compartió una reflexión acerca de ella en la rueda de prensa:

"La salud mental hay que entrenarla. Si a la mínima que no nos salen las cosas paramos porque no nos podemos quemar estamos entrando en la frustración. Si nos frustramos a las primeras de cambio lo que hacemos es ser más infelices. Este es mi punto de vista. A nivel de parar, hay un momento dado que cuando uno no da para más es justo parar. Antes de tomar esta decisión uno debe haberse dado muchas oportunidades".

Selena Gomez

Selena Gomez es una férrea defensora de la salud mental.

La artista ha padecido a lo largo de su carrera varias enfermedades y trastornos como ansiedad, depresión y bipolaridad, y nunca lo ha ocultado.

En el año 2016 la artista descubrió tras estar ingresada que el Lupus, enfermedad que padece, le generaba algunos de estos problemas: "He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos secundarios de lupus", explicó la cantante en una nota de prensa publicada por la revista People.

En 2022 lanzó su propio documental, My Mind and Me, viaje "crudo e íntimo" por la vida de la cantante para el que escribió una canción titulada igual con un gran mensaje hacia la salud mental: "Mi mente y yo a veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar... Pero no cambiaría mi vida".

La artista también es fundadora de distintas iniciativas y organizaciones que velan por la salud mental, sobre todo de personas jóvenes y sin recursos para aceder a ayuda psicológica, como WonderMind, Rare Impact Fund y Your Words Matter.

Alejandro Sanz

CuandoAlejandro Sanzse sinceró a principios de junio sobre su salud mental, conmocionó a muchos de sus seguidores.

Unos mensajes en redes sociales del cantante alertaron a sus seguidores sobre su estado de salud, y es que el intérprete de No es lo mismo no estaba pasando por su mejor momento personal, y terminó refugiándose en ellos y abriéndose como solo hace en las letras de sus canciones.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", confesaba el cantante.

En ls siguentes semanas el artista continuó actualizando a sus fans con su estad, tanto en redes sociales como en sus conciertos, en los que agradeció a sus fans por su apoyo.

"Desde este agujero que yo tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme", expresó a sus fans en Pamplona.

Tini

Coincidiendo con el inicio de gira de Tini en España, El País publicó una entrevista en la que Stoessel confesaba que estuvo a punto de tirar la toalla porque estaba viviendo un momento personal muy complicado.

"Mira, literalmente, hace tres semanas estuve en proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico por diferentes razones mías personales. Pues mira, gracias a eso hoy estoy aquí. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira por España, donde tengo una comunidad ennorme, y saque fuerzas para alcanzar mi meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida mola a ratos, como la de todo el mundo", se ha sincerado.

Después de estas palabras, sus fans se han encargado de arroparla en cada uno de sus conciertos, en los que se notaba que aún faltaba un poco para estar al 100% y no podía evitar emocionarse.

Tom Holland

Tom Hollandes mundialmente conocido por su papel protagónico como Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor ha hablado en diversas ocasiones sobre su salud mental, y en verano de 2022 reconoció que las redes sociales le estaban perjudicando y, por ello, tomó la decisión de alejarse de ellas temporalmente.

“Me he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental y porque considero que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadoras. Me atrapan y entro en bucle cuando leo cosas sobre mí y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Así que decidí dar un paso atrás y eliminar las aplicaciones”, expresaba en un vídeo a sus seguidores.

Además de sincerarse, Holland también animaba a pedir ayuda cuando se tiene un problema mental, aunque aseguraba que “hay un estigma con la salud mental” por lo que reconocía que buscar ayuda es “más fácil de decir que de hacer” pero que aún así “no hay que estar avergonzado”.