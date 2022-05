Rosalía enseña su segundo vestido de la noche de gala MET 2022

Te interesa Gala MET 2022: los mejores looks de la alfombra roja

Rosalía fue una de las grandes triunfadoras de la Gala MET 2022. La cantante catalana arrasó con un espectacular vestido de Givenchy inspirado en un cuadro de la política estadounidense Lady Astor.

No fue su único atuendo de la noche. Rosalía lució otro diseño, muy distinto y muy alejado de la temática de la gala, del que ha mostrado sus fotos en redes sociales.

"De ayerrrrr :} enamorada de los 2 vestidos que me hizo Matthew, todas mis amigas k staban super hot y como cantó Lenny Kravitz (fue ayer durante el evento y aun no lo he superado)", escribe Rosalía, que lució este vestido en la fiesta a la que acudió tras la gala. Su look afterparty era un vestido corto en tono plateado y con pedrería.

Matthew es Matthew Williams, director creativo de Givenchy, autor de los dos vestidos de la noche y su compañero en la gala.

El diseñador también ha compartido otras imágenes de Rosalía, con ese look y en compañía de Bella Hadid: "Anoche fue genial... eres tan inspiradora y lleno de vida... Gracias 🙏🏻❤️".

El otro vestido de Rosalía no tiene nada que ver con el diseño que lució en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York.

En su paseo previo a la ceremonia, vistió un diseño hecho a partir de un corte sirena, una falda llena de plumas, mangas abullonadas y mucha pedrería.

El primer vestido de la noche cumplía casi a rajatabla con el dress code de la gala: gilded glamour (Glamour Dorado).