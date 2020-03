La sincera carta de Dani Martín en la que confiesa su miedo a las críticas por su nuevo disco

"Soy Dani. Llevo días durmiendo mal, sintiendo que llega la exposición, el miedo al rechazo, las críticas. La hora de compartir lo que he sentido en tres años, mi punto de vista. Mi susceptibilidad manda.", así empieza la reflexión que ha hecho Dani Martín justo antes de que su nuevo disco salga a la luz.

A pesar de que sabe que la gran mayoría de sus seguidores van a recibir este nuevo trabajo de forma positiva; confiesa que las críticas, aunque sean menos, también le afectan: "Puede haber 1100 mensajes que me agraden, pero me quedo con los dos que me hieren, ese soy yo".

A continuación, Dani pasa a hablar del proceso de composición de su nuevo álbum: "He hecho 57 canciones, he elegido 11. Durante estos 3 años no viví triste todos los momentos. Tampoco me he reído los mil y pico días".

Y teniendo en cuenta de la música de la que se ha nutrido en todo este tiempo: "Escuché mucho a Residente, pero también a Sabina, a Kase. O, a Robbie Williams, a Rosendo, a Los Rodríguez, a Manu Chao, a Alejandro Sanz, a Rosalía, a J Balvin, a Red Hot y me sentí identificado con todos, no solo con uno, con todos", Dani ha experimentado con todos estos estilos musicales: "Es un regalo querer y permitirte cantar rap, baladas, power pop, rumba, pop, medios tiempos, mezclar ritmos urbanos con guitarras, escribirle una canción a mi hermana, a mi tristeza, a la alegría desbordante que viví una semana con mi amigo Camilo".

Pero precisamente esta libertad que se ha tomado para moverse en diferentes géneros y salirse de las líneas principales que ha seguido siempre musicalmente, es lo que le da miedo mostrar: "Pero qué miedo da mostrar ahora todo ese camino y que en 40 minutos alguien diga tres palabras dependiendo de su momento vital, de su día, de su juicio".

"¿Por qué me sentiré así de intranquilo? Creo que es por el permiso, por atreverme a no ser solo el que camina por los mismos cincos acordes que transito en los últimos diez años, por jugar otra vez con la ironía en mis textos, por ponerme un color verde fluorescente y salir del negro que siempre me ha tapado de todo y me ha hecho sentir más seguro. Que bien me lo he pasado haciendo este disco, pero cómo se sufre", concluye.

La publicación acumula miles de respuestas con mensajes de apoyo al artista y a su nueva música, de la que ya ha adelantado los singles 'La Mentira' y 'Lo Que Me De La Gana', así como publicó un acústico en sus redes sociales interpretando 'Cómo me gustaría contarte', dedicada a su hermana Miriam.