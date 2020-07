Beyoncé estrena el tráiler de 'Black Is King', su álbum visual: "Rezo para que todos vean la belleza y la resistencia de nuestra gente"

La nueva propuesta musical de Beyoncé viene de la mano de Disney +, se titula 'Black Is King' y verá la luz el próximo 31 de julio.

Antes de su estreno, la artista ha presentado el tráiler oficial con el que lanza un mensaje inspirado en 'El Rey León' en el que "los jóvenes reyes y reinas buscan sus propias coronas". Además, ha relatado que la historia está basada en los "elementos de la historia negra y la tradición africana, con un toque moderno y un mensaje universal".

👉 Beyoncé declara su amor por África junto a Blue Ivy en el vídeo de 'Spirit', para la película El Rey León

Este proyecto, escrito, dirigido y producido por la propia Beyoncé, cuenta con la colaboración de Jay Z, Naomi Campbell, Pharrell Williams, la madre de la artista, Tina Knowles-Lawson, entre otras caras conocidas.

EL POTENTE MENSAJE DE BEYONCÉ EN 'BLACK IS KING'

.

La cantante ha publicado un fragmento del vídeo en su cuenta de Instagram, para compartir sus impresiones con sus seguidores y una potente reflexión tras los recientes acontecimientos que derivaron al movimiento Black Lives Matter y el apagón cultural a nivel mundial #BlackOutTuesday, tras el asesinato de George Floyd: "'Black Is King es un trabajo de amor. Es mi proyecto más pasional en el que he estado filmando, investigando y editando día y noche durante el año pasado. Lo he dado todo y ahora es vuestro. Originalmente se filmó como una pieza complementaria de la banda sonora de 'The Lion King: The Gift' y pretendía celebrar la amplitud y belleza de la ascendencia negra. Nunca podría haber imaginado que un año después, todo el arduo trabajo realizado en esta producción tendría un propósito mayor.", comienza diciendo la cantante.

"Los acontecimientos de 2020 han hecho que la visión y el mensaje de la película sean aún más relevantes, ya que personas de todo el mundo se embarcan en un viaje histórico. Todos buscamos seguridad y luz. Muchos de nosotros queremos un cambio. Creo que cuando los negros cuentan nuestras propias historias, podemos cambiar el eje del mundo y contar nuestra historia REAL de riqueza generacional y riqueza del alma que no se cuenta en nuestros libros de historia.", continúa diciendo. Y añade: "Con este álbum visual, quería presentar elementos de la historia negra y la tradición africana, con un toque moderno y un mensaje universal, y lo que realmente significa encontrar su propia identidad y construir un legado."

"Pasé mucho tiempo explorando y absorbiendo las lecciones de generaciones pasadas y la rica historia de diferentes costumbres africanas. Mientras trabajaba en esta película, hubo momentos en los que me sentí abrumada, como muchos otros en mi equipo creativo, pero fue importante crear una película que infundiera orgullo y conocimiento. Solo espero que al verlo, te sientas inspirado para continuar construyendo un legado que impacte al mundo de una manera inconmensurable. Rezo para que todos vean la belleza y la resistencia de nuestra gente.", escribe Beyoncé.

"Esta experiencia ha sido una afirmación de un propósito más grandioso. Mi único objetivo es que lo veas con tu familia y que te enorgullezca.", concluye diciendo la cantante.

👉 Así suena 'Spirit', lo nuevo de Beyoncé para la banda sonora de 'El Rey León'