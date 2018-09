Blas Cantó inicia una nueva etapa con 'No volveré (a seguir tus pasos)'

Tras el éxito con Auryn, Blas Cantó inició su carrera en solitario. Nos conquistó con temas como Él no soy yo, In your bed o Drunk and Irresponsible, pero también lo hizo en la quinta edición de Tu Cara Me Suena, donde se coronó como ganador.

Asimismo, el éxito sigue rodeando al artista, que ahora presenta su primer álbum, Complicado, con una edición normal de doce canciones y una limitada con cuatro temas más, Back to the 80's, Tan solo un recuerdo, What if you? y Treat her right.

En el disco encontramos sus primeros singles en solitarios, temas inéditos y grandes colaboraciones como la de Leire Martínez o Beatriz Luengo. Entre los nuevos temas, podemos escuchar No volveré (a seguir tus pasos), que viene acompañado de un videoclip dirigido por Ezequiel González.