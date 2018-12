El bonito detalle de Cepeda a Aitana versionando ‘Vas a quedarte’

Aitana está arrasando con 'Trailer' , su primer EP, con el que ya ha batido un récord siendo el segundo mejor estreno en Spotify de un EP/Álbum en España. No solo los fans se han quedado fascinados con los temas de este nuevo trabajo, Luis Cepeda ha querido mostrar su admiración versionando una de las canciones 'Vas a quedarte' .

Aitana está arrasando con su nueva música desde que salió de la Academia de OT. Además del éxito que ha obtenido con 'Teléfono', que le ha llevado a ser la única mujer incluida en el Top 10 de artistas más escuchados en Spotify; su anterior hit 'Lo Malo', junto a Ana Guerra ha sido la tercera canción más escuchada en nuestro país este año en esta plataforma.

Y estos no han sido los únicos logros de Aitana: el estreno de su EP 'Trailer' es ya segundo mejor estreno de un EP/álbum en la historia de Spotify España alcanzando los 2.129.139 de escuchas en un día. El número uno lo ocupa Rosalía con el estreno de 'El Mal Querer', que consiguió 2.360.000.

Y dentro de este EP encontramos 'Vas a quedarte', una bonita balada de la que se está hablando gracias a la versión a dúo que ha hecho Luis Cepeda, ex compañero de OT y a su vez ex pareja de Aitana. Cepeda ha querido rendir su particular homenaje a la artista mostrando respeto y admiración por su música, algo que han aplaudido muchos de sus seguidores.

Pero como siempre ocurre con todo lo que se publica en redes sociales, no a todo el mundo le ha gustado que Cepeda versione una canción de Aitana. Hay quienes lo han tachado de oportunista y de seguir queriendo que se hable de su relación. Algo que él mismo se ha encargado de aclarar con un contundente mensaje: