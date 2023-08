¿Cuál es para ti la canción del verano 2023?

Si el viernes es el día de la semana de la música por excelencia, entonces el verano es la estación del año con más ritmos, que aprovecha las vacaciones para animar a todo su público y lo pone a bailar sobre la pista.

Todos sabemos que la temporada estival está llena de beats que disfrutar bajo el sol. Los cantantes estrenan piezas que les postula como serias candidatas a canción del verano, canciones que se convierten rápidamente en potenciales candidatas a 'Canción del Verano 2023'. Este año no ha sido diferente y, después de un 2022 que se debatió, claramente, entre las dos apuestas que con más fuerza conquistaron las cabezas de nuestros oyentes; Quédate, la colaboración de Quevedo y Bizarrap, y Despechá, de Rosalía, llega un 2023 que lo pondrá algo más difícil para elegir.

Recopilamos los mejores temazos candidatos a canción del verano 2023.

Rosalía lanzó Motomami hace más de un año pero se ha encargado de seguir regalándonos su música. La artista, que terminó puso fin a una era que se ha convertido en historia el pasado 22 de julio en París, lanzó junto a su expareja Rauw Alejandro el LP RЯ, un disco en el que los artistas cantaban sobre las fases de su amor en Beso, Vampiros y Promesa.

Además, su último single, Tuya, irrumpió el pasado junio para mezclar los mundos favoritos de la catalana en una canción que fusiona reggaeton, flamenco y sonidos tradicionales de Japón, y se mantiene en el top 100 de vídeos musicales de Youtube.

BABY HELLO, de Rauw Alejandro y Bizarrap llegó con su playa en Saturno para regalarnos un lugar melódico al que mudarnos este verano.

Aitana y su sampleo de Saturday Night, Las Babyssigue entre las más escuchadas este verano. Una genialidad para bailar este verano en festivales, chiringuitos y discotecas que forma parte de la nueva etapa en la vida de la intérprete de Los Ángeles.

El dúo colombiano formado por Shakira y Manuel Turizo cantando Copa vacíase coloca entre las favoritas. Una banda sonora para este verano que apuesta por un reguetón de los clásicos, irresistible en la pista de baile. Turizo también se postula con Vagabundo, el hit de que canta de la mano de Sebastián Yatra y Beéle.

No_se_ve.mp3, el temazo de Emilia, Ludmilla, Zecca, el funk brasileño con el que la argentina ha recibido el Disco de Platino; Columbia, de Quevedo; Acquamarina, de Ana Mena y Gué; EL TONTO, de Lola Índigo y Quevedo, Lala, de Myke Towers o WHERE SHE GOES, de Bad Bunny, también se encuentran entre las candidatas que han conseguido petarlo este verano. La carrera por convertirse en el temazo del verano empieza antes cada año.

Participa, vota por tu canción favorita ¡y haz que se lleve el preciado trofeo a mejor 'Canción del Verano 2023'!