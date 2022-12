Con el fin de diciembre es habitual que se sucedan los típicos rankings que recogen lo mejor del año y esto incluye las canciones. La música no ha dejado de sonar en estos 12 meses y a ello han contribuido las redes sociales, que funcionan como amplificadores y muestran hacia donde se dirigen las tendencias sociales.

En 2022 se han viralizado temas como Despechá, de Rosalía, o la Sesión 52, de Quevedo y Bizarrap. Son dos de las canciones por las que recordaremos 2022, sin olvidarnos de Te felicito, sobre la ruptura de Shakira y Piqué, o As It Was, la primera canción del primer nuevo disco de Harry Styls.

'Despechá' de Rosalía

Ha sido la canción del verano en España sin ninguna duda. Despechá, que comenzó a viralizarse mucho antes de que se publicase en su versión oficial, demostró el poder del directo de Rosalía. Todo el mundo la cantaba antes de su lanzamiento.

La estrenó en el arranque de su Motomami Tour a principios del mes de julio y desde entonces no dejó de moverse por las redes sociales, que la encumbraron a lo más alto de las plataformas de streaming durante los meses estivales. Con el fin del año ha llegado su versión remix en la que Rosalía colabora con Cardi B.

'Sesión 52' de Quevedo x Bizarrap

La sesión de Quevedo y Bizarrap le ha disputado a Rosalía el número 1 en varias ocasiones. No ha sido fácil igualar a la catalana pero ese 'quédate' tan coreado se volvió irresistible para el público.

Pocas veces se había vivido un fenómeno de tales características. Al artista canario no le hacía falta ni cantarla en los conciertos porque los ensordecedores gritos de sus fans eclipsaban su voz desde el inicio hasta el final de la canción. 100% pegadiza.

'Titi me preguntó' de Bad Bunny

2022 ha sido el gran año de Bad Bunny y 2023 se lo tomará sabático. El artista, que ha anunciado que dedicará los próximos 365 días a centrarse en su salud "física y mental", ha liderado el ranking de la prestigiosa revista Time, que ha colocado Titi Me Preguntó como Mejor canción del año.

No es para menos. Un Verano Sin Ti, el último disco del puertorriqueño, ha sido el más escuchado del año en Spotify. También la revista Time lo ha colocado como el Mejor Álbum de este 2022 y se ha convertido en el primer LP en español en estar nominado al Grammy.

'SloMo' de Chanel

La reina, la dura, una Bugatti. Chanel y su SloMo hicieron soñar a España con una posible victoria en Eurovisión 2022. Aunque quedó en tercer lugar, lo de la cantante fue una auténtica hazaña. Ha sido el mejor resultado de nuestro país en el certamen en los últimos 27 años.

Con una prometedora carrera por delante, Chanel continúa creando expectación alrededor de un posible disco para 2023. Anunció en verano que tenía ocho canciones grabadas pero de momento solo hemos escuchado TOKE, la canción para apoyar a La Roja en el Mundial de Qatar.

'Ay mamá' de Rigoberta Bandini

Polémicas del Benidorm Fest 2022 a un lado, la canción de Rigoberta Bandini para homenajear a las madres se convirtió en un canto de amor que ha cosechado grandísimos numerosos de consumo.

La preselección eurovisiva sirvió a Paula Ribó para entrar en el mundo mainstream por la puerta grande, un éxito que la ha llevado a llenar gigantescos estadios como WiZink Center de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona, y a estrenar su disco debut, La Emperatriz, este 2022.

'As it Was' de Harry Styles

Algo ha cambiado, ya no es "como era antes". Harry Styles regresó a la música por todo lo alto el pasado mes de marzo con un single que adelantaba Harry's House, uno de los discos mejor valorados del artista. Acumula más de 600 millones de reproducciones en las principales plataformas, una prueba del éxito del ex One Direction.

'Te Felicito' de Shakira y Rauw Alejandro

Se estrenó un par de meses antes de que la separación de Shakira y Gerard Piqué se confirmase y cuando esto sucedió la letra de Te felicito cobró todo el sentido. La canción, que habla de una traición amorosa, ha sonado en todos lados este 2022. Unión infalible la de la colombiana y Rauw Alejandro para una venganza musical en toda regla.

'Break My Soul' de Beyoncé

Para algunos ha pasado desapercibido y para otros supone el regreso de una de las grandes divas de la música, pero no mencionar la resurrección musical de Beyoncé y su tema Break My Soul sería un pecado. Este es precisamente el mantra principal del último disco de Queen B, Renaissance: la recuperación, del renacimiento.

'Anti Hero' de Taylor Swift

Taylor Swift es la artista más escuchada del año en Spotify y su último disco ha hecho historia. Cuando Midnights se estrenó, las 10 canciones más escuchadas del Hot 10 de Billboard pertenecían a su setlist. La estadounidense es la primera artista que logra un hito de tales características.

Los swifties ya cuentan los días para ver a la cantante en directo en su próximo Eras Tour, en el que repasará las etapas musicales que la han llevado a convertirse en la artista que es a día de hoy.

'Las 12' de Ana Mena y Belinda

La música de Ana Mena ha madurado —lo comprobamos con su Música Ligera— pero también hay hueco para volver a la adolescencia. A quién no le va a gustar un hit perfecto, como lo es Las 12, para desmelenarse en una discoteca.

'Punto 40' de Rauw Alejandro

Punto 40 forma parte, sin lugar a dudas, del challenge más repetido de 2022.

La coreografía de Rauw Alejandro ha conquistado las redes sociales y son miles de fans los que han replicado el baile tanto en TikTok como en Instagram. El tema, single principal de su disco Saturno, es una colaboración con Baby Rasta que ha llevado al puertorriqueño a lo más alto de la viralidad.

'Running Up That Hill' de Kate Bush

No siempre las novedades son las más canciones escuchadas. Muy curioso el caso de Kate Bush y su Running Up That Hill, un tema estrenado en 1985 que se colocó en el número 1 en 2022 tras aparecer en unas de las escenas clave de la cuarta temporada de Stranger Things. Es la escena en la que Max logró salvase gracias a que su canción favorita le hizo evocar sus momentos de felicidad junto a sus amigos.

Bonus Track: 'Ateo' de C. Tangana y Nathy Peluso

Aunque se estrenó en octubre de 2021, no cabe duda de que la unión de Nathy Peluso y C. Tangana ha sido uno de los temas más bailados este verano de 2022..

Ateo es una bachata que ha logrado hipnotizarlos a todos. Un terremoto musical irresistible que provocó la dimisión del deán de la catedral de Toledo por permitir la grabación del videoclip en un lugar "sagrado" mancillado por el libididoso baile de los artistas.