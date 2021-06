El detalle del vídeo de 'Lost Cause' que une a Billie Eilish con Kim Kardashian

Billie EIlish viste Skims de Kim Kardashian en 'Lost Cause' // Youtube / Getty

NO ES UN ACUERDO COMERCIAL

Lost Cause es el cuarto adelanto de Happier than ever, su segundo álbum que verá la luz el próximo 30 de julio. La artista lo ha presentado con un videoclip en el que aparece de lo más liberada junto a sus amigas disfrutando de una fiesta en casa.

Una actitud que coincide con su nueva etapa, en la que ha superado muchos complejos y problemas que tenía en el pasado y se muestra orgullosa de su cuerpo utilizando ropa ajustada o mostrando su escote y sus piernas, algo nada habitual en la cantante.

Cuando se publicaron las primeras imágenes del vídeo, muchos seguidores de Billie identificaron rápidamente las prendas que lucía tanto la artista como las chicas que le acompañan: la famosa línea Skims de Kim Kardashian.

Al parecer, no se ha tratado de un pacto comercial entre Billie y Kim, sino que Eilish y su equipo escogieron este tipo de prendas que se caracterizan por su comodidad y sus tonos nude o pastel.

El vídeo, que ya supera los 10 millones de visualizaciones en menos de un día, no ha pasado desapercibido por la propia Kardashian, que ha publicado una captura acompañado de un "Veo Skims en el vídeo de Billie Eilish". La cantante, por su parte, ha compartido la publicación de la empresaria añadiendo un emoji de una carita con corazones.