Enrique Iglesias anuncia el último disco de su carrera: "Es el momento adecuado para parar"

25 años después de lanzar su primera canción, el cantante Enrique Iglesias podría despedirse de su carrera musical para siempre. Apenas unos días antes de que Final, su undécimo trabajo musical, vea la luz, el hijo de Julio Iglesias ha explicado que este álbum será el último que lance.

Así lo ha explicado en una charla retransmitida por streaming junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra, junto a los que, a finales de mes, se embarcará en la gira norteamericana. En esta entrevista, el cantante ha explicado que se encuentra en "ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el momento adecuado para parar”.

Por su parte, el cantante puertorriqueño reaccionaba sorprendido a las declaraciones de Enrique Iglesias sobre este último álbum: “Felicidades por todo. Qué cojones, así que mucho éxito”, reiteró tras conocer sus intenciones.

"El título Final tiene mucho significado. Intento deciros que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensado en los últimos meses, sino en los últimos años, desde 2015", anunciaba, asegurando que esta decisión había sido premeditada y que ya la tenía en mente antes del lanzamiento de Sex and Love.

"Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma. No necesariamente empaquetado como un álbum”, explicó Iglesias, que continuó diciendo que estaba "muy emocionado". "He estado trabajando mucho en este disco. Me lleva una eternidad hacer álbumes", señalaba.

Gira junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra

La gira junto a Ricky Martin y Sebastián Yatra comenzará el 25 de septiembre en Las Vegas y continuará en ciudades tan importantes como Chicago, Boston, Toronto, Montreal, Miami o Nueva York. Finalmente, el Honda Center de Anaheim (California) será el encargado de culminar tour de los tres artistas el próximo 20 de noviembre.

"Esta gira va a ser importante para mí, por supuesto, para mí compartirla con vosotros. Creo que es un evento que va a ser súper especial para nosotros y para los fans", dijo Enrique Iglesias.

25 años del debut de Enrique Iglesias

Con tan solo 20 años, Enrique Iglesias quiso seguir los pasos de su padre, el mítico Julio Iglesias, y comenzó su exitosa carrera musical. En 1995 lanzó su primer gran éxito, la canción Si tú te vas.

Desde entonces, el cantante ha sabido ganarse un hueco dentro del panorama musical latino y español, renovando su música con el paso de los tiempos. Con canciones en inglés y en español, el tercer hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha sabido ganarse el cariño del público internacional con temas como Bailando, Súbeme la radio, Cuando me enamoró o Héroe.

Además, no solo ha hecho música, sino que también ha protagonizado algunos de los cameos más memorables de las series de Hollywood. Es el caso de sus pequeños papeles en comedias como Cómo conocí a vuestra madre, como Gabriel, uno de los novios de Robin, o Dos hombres y medio, donde le robaba una novia al mujeriego Charlie Sheen.