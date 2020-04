Rayden: "Soy la persona que más le falta al respeto a la raíz de mi estilo musical"

Rayden nos 'abre la puerta' de su casa para hablarnos de su último EP, inspirado en 'La Casa de Papel' , del que se desprenden temas como ' Boom Boom Ciao ' o ' Plan Parí s', que a punto estuvo de llamarse ' No Me Quiero Enamorar ', pero también de su compromiso estos días con temas como # YoMeQuedoEnCasa , su afición por Dragon Ball , ¡y su declaración de amor en forma de colección de Funkos! ¡ Tiembla, Edurne !

Rayden nos cuenta cómo Adriá, de La Pegatina, siguió la estela de la acción que hicieron varios grupos y artistas en Reyes, el 'Enemigo Invisible', para hacer una canción que ayudara a concienciar sobre la importancia de quedarse en casa, así nació el tema #YoMeQuedoEnCasa, junto a Álvaro Soler, David Otero, DVICIO o Carlos Sadness. Además, nos cuenta lo "raro" que ha sido para él, salir a aplaudir a las 20h al balcón y que algunos vecinos estuvieran poniendo ese tema, sin saber que él era uno de los artífices.

LA CASA DE PAPEL, EL EP

Rayden acaba de lanzar un EP con cinco temas, basados en la serie (ahora de Netflix), 'La Casa de Papel'. Entre ellas, hemos 'Boom Boom Ciao' o 'Plan París', que a punto estuvo de llamarse 'No Me Quiero Enamorar', pero tras ver la cuarta temporada, ¡tuvo claro el cambio! Nos cuenta cómo fue el proceso creativo de este EP.

NUEVO DISCO Y ESTILO MUSICAL

Además de compositor y cantante, Rayden es escritor. Sobre si es más fácil escribir una canción o un poema, asegura que mientras que hay formas de plantear temáticas que no caben "en el plano de una canción, pero sí pueden caber en la poesía". Además, él hace verso en prosa, más libre de métrica y musicalidad.

"En el disco que estoy preparando, veo temáticas de dónde puedo tirar y lo deconstruyo para llevarlo a canción o al revés", de tal forma que "si alguien se ha leído el libro y escucha la canción" o viceversa, pueden "ver el mismo punto".

En cuanto a su estilo musical, asegura: "Siempre le pregunto a la canción cómo quieres sonar, y si quiere sonar con ritmos más latinos, pues venga, ¿más cantautor?, venga, ¿más pop-rock?, venga", y añade: "soy la persona que más le falta el respeto, en el sentido más amable de la palabra, a la raíz de mi estilo musical".

APAGÓN CULTURAL

Sobre la iniciativa que tuvieron algunos representantes del mundo de la cultura, de protagonizar un 'apagón cultural' para reivindicar ayudas a uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, Rayden está de acuerdo con esas necesidades, porque aunque él tenga "otras fuentes de ingreso", es consciente de que será un duro varapalo para muchas de las personas que trabajan en el mundo del espectáculo, también opina que es un momento muy complicado para todos, y que tal vez no sea preferible reivindicar más adelante, cuando comience a restablecerse la normalidad.

Este 'apagón', coincidió con el lanzamiento del EP 'La Casa de Papel', que además tuvo una gran acogida, y Rayden confiesa que no tenía claro cómo sentirse. Ya que por un lado estaba contento por la reacción del público, pero siendo consciente de que no es un momento para celebrar, y esta "dualidad", esta dicotomía, asegura que es "muy difícil de gestionar". "Qué vas a celebrar, si esto no es lo más importante", comenta.

EL LADO OSCURO-FRIKI DE RAYDEN

También nos ha dado una pincelada, o un brochazo, de su alma friki. Bola de Dragón, Star Wars o una colección de Funkos con declaración de amor platónico incluida, ¡todo esto adornado por el genial Diego y su "fanfarria" de Legos! Cuánto enriquecen las entrevistas en casa con niños 😊 ¿Cuál es el personaje favorito de Rayden de la mítica serie de Toriyama? ¡Aquí le hemos tocado la fibra! 😂

Pero, (y esto es importante 😅), ¿qué se trae Rayden con el Funko de Ana de Armas? ¿Irá realmente a por el de Affleck? Ay, Rayden, qué lástima cuando los sueños se rompen y desaparecen, como lágrimas en la lluvia...

Además, Rayden nos recomienda un libro, un disco y una serie, como viene siendo una tradición ya en cada Europa Home Date, para descubrir durante el tiempo que pasemos en casa.

¡Muchas gracias por pasar un rato con los seguidores de Europa FM! ¡Ya quedaremos para hacer una competición de figuritas frikis!