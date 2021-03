Los Grammy más polémicos: los artistas se revelan contra los premios

Este domingo se celebra la gala de entrega de los premios Grammy, los más prestigiosos de la industria musical en todo el mundo. Como en los últimos años, el acto tendrá lugar en el Convention Center de Los Ángeles aunque será una ceremonia muy distinta a lo que estamos acostumbrados.

En primer lugar porque las restricciones por el COVID harán que los nominados sigan la entrega in streming —aunque artistas como Beyoncé (nominada en nueve categorías), Taylor Swift o Dua Lipa sí asistirán al evento— y en segundo lugar porque son muchos los artistas que han acusado a la organización de falta de transparencia, incluso de estar corruptos.

Uno de los más críticos ha sido Zayn Malik que ha hablado públicamente contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargados de entregar los Grammy. En Twitter, el exmiembro de One Direction se ha mostrado indignado al no haber recibido ninguna nominación por su último trabajo: "Que les den a los Grammys y a todos sus asociados. A menos que estreches manos y envíes regalos no hay posibilidad de nominación. El próximo año os mandaré una cesta con dulces".

Otro exmiembro de One Direction también ironizó sobre su ausencia en las nominaciones de los Grammy. Niall Horan tuiteó "I won the Grammys" el mismo día en el que la Academia comunicó la lista de aspirantes a los premios en la nueva edición. El éxito de su último trabajo discográfico no fue suficiente para alcanzar una de las nominaciones y sus seguidores quemaron las redes sociales criticando la decisión.

Quien sí ha tenido más suerte ha sido Harry Styles. El compañero de Malik y Horan ha sido elegido para actuar en la ceremonia de entrega de los Grammy. El artista británico será el encargado de abrir el gala con una actuación muy especial.

play

El boicot de The Weeknd

Por su parte The Weeknd, que sí ha sido premiado en ediciones anteriores, lleva dos años fuera de la lista de nominados a pesar de haber aglutinado un buen puñado de éxitos. Igual a Malik, el protagonista del último show de la Super Bowl utilizó las redes sociales para quejarse. "Los Grammys siguen siendo corruptos. Me debéis a mí, mis fans y la industria transparencia…".

El artista canadiense ha ido más allá en su cruzada personal contra la Academia y emitió un comunicado publicado por The New York Times en el que afirmaba que no permitirá que ninguna de sus canciones futuras opten a un Grammy: "Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy".

Tal y como sucede con los Globos de Oro, no se trata de un grupo de profesionales sino un grupo reducido de académicos los que cada año seleccionan los trabajos musicales que pueden optar a uno de los premios. El proceso es secreto y The Weeknd cree que la falta de transparencia permite que algunos sellos discográficos compren los votos para que sus artistas sean nominados, dejando fuera a otros que lo merecen.

Además, The Weeknd acusa a los premios de ser racistas puesto que en los últimos nueve años solo cuatro artistas negros han ganado un premio en las principales categorías. Harbie Hancoock fue el último en obtener el reconocimiento a Mejor Álbum del año en 2008.

Bruno Mars busca trabajo

Por su parte, Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al pedir a la Academia que tuviera en consideración su candidatura para poder actuar en la ceremonia de entrega de los premios. La inusual propuesta llegaba en forma de comunicado en Twitter, donde el artista pedía ayuda para los músicos que están en paro ante la ausencia de conciertos por la pandemia.

Mars, que acaba de lanzar una nueva canción —Leave the door open—, consiguió su propósito y será uno de los artistas que actuarán en la gala.

Un tiktoker en los Grammy

Otra de las polémicas más sonadas de estos premios Grammy ha sido la confirmación de la presencia del influencer mexicano Kunno. No formará parte de la gala, pero sí del especial previo que emite la cadena E! en Estados Unidos.

La decisión ha sido muy criticada, sobre todo porque se considera un acto de promoción para la estrella de TikTok que justo acaba de lanzar su primera canción: Tal vez no.

SEGURO QUE TE INTERESA

— "Los Grammy siguen corruptos": The Weeknd acusa a los premios por nominar a Taylor Swift o Dua Lipa dejando fuera su exitoso After Hours

—Super Bowl 2021: Así es The Weeknd y su meteórica carrera al éxito desde YouTube hasta la Super Bowl

—Super Bowl 2021: ¿Cuánto dinero cobra The Weeknd por su actuación?