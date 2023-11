Las indirectas de Rosalía y Rauw Alejandro en sus actuaciones de los Latin Grammy 2023

Si estaba planeado o no es algo que solo ellos lo saben, pero desde luego parece que Rosalía y Rauw Alejandro quisieron lanzarse un mensaje mutuamente con las canciones elegidas para su actuación en los Latin Grammy 2023.

La cantante catalana, encargada de abrir la ceremonia, no interpretó ningún tema de su repertorio, sino que escogió la canción Se nos rompió el amor que el conocido letrista Manuel Alejandro escribió Rocío Jurado. Es la historia de una apasionada historia de amor que llega a su final tras años de intensidad sexual.

La letra de la canción podría evocar a lo ocurrido entre la intérprete española y al puertorriqueño, que después de proclamar su amor a los cuatro vientos en redes sociales, e incluso en un EP de tres canciones en el que hicieron público su compromiso, este verano pusieron fin a tres años de intensidad relación.

Rosalía interpretó este tema con el llamado vestido de la venganza, como el queShakiralució en Cannes cuando su relación con Gerard Piqué ya había llegado a su fin aunque todavía no era público.

La actuación del cantante puertorriqueño llegó cuando la gala ya llevaba tiempo empezado. Su turno fue en el homenaje a Laura Pausini, Persona del Año para los Latin Grammy, y Rauw Alejandro eligió versionar su famosa canción Se Fue, conocida por contar también el final de una relación aunque desde un punto de vista un tanto diferente.

Rosalía cantó desde el empoderamiento —Jamás duró una flor dos primaveras, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras—, mientras que Rauw lo hace desde la pena —Porque de pronto ya no me quería, Porque mi vida se quedó vacía, Nadie contesta mis preguntas, Porque nada me queda—.

La letra de 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado

Se nos rompió el amor

de tanto usarlo

de tanto loco abrazo

sin medidas

de darnos por completo

a cada paso

se nos quedo en las manos

un buen dia

Se nos rompió el amor

de tan grandioso

jamas pudo existir

tanta belleza

las cosas tan hermosas

duran poco

Jamas duró una flor

dos primaveras

me alimenté de ti

por mucho tiempo

nos devoramos vivos

como fieras

Jamas pensamos nunca en el invierno

pero el invierno llega

aunque no quiera

y una mañana gris

al abrazarnos

sentimos un crujido

frio y seco

cerramos nuestros ojos y pensamos

Se nos rompió el amor

de tanto usarlo.

La letra de 'Se fue' de Laura Pausini

Ya no responde ni al teléfono

Pende de un hilo la esperanza mía

Yo no creí jamás poder perder así la cabeza

Por él

Porque de pronto ya no me quería

Porque mi vida se quedó vacía

Nadie contesta mis preguntas

Porque nada me queda sin él

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos

Se fue el murmullo de su silencios

Se fue su sonrisa de fábula

Se fue la dulce miel que probé en sus labios

Se fue, me quedó solo su veneno (se fue)

Se fue, y mi amor se cubrió de hielo (se fue)

Se fue, y la vida con él se me fue (se fue)

Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas

Encadenada a noches de locura

Hasta a la cárcel, yo iría con él

Toda una vida no basta

Sin él

En mi verano, ya no sale el Sol

Con su tormenta, todo destruyó

Rompiendo en mil pedazos esos sueños

Que construimos ayer

Se fue, me quedó solo su veneno (se fue)

Se fue, y mi amor se cubrió de hielo (se fue)

Se fue, y la vida con él se me fue (se fue)

Se fue y la razón no la sé

Si existe Dios, debe acordarse de mí

Aúnque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras

Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré

Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas

En esta vida obscura, absurda, sin él

Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo

Si tiene límite el amor, lo pasaría por él

Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento

Y le amaré

Como le pude amar la vez primera

Que un beso suyo era una vida entera

Sintiendo cómo me pierdo por él

Se fue, se fue el perfume de sus cabellos (se fue)

Se fue el murmullo de su silencios (se fue)

Se fue su sonrisa de fábula (se fue)

Se fue la dulce miel que probé en sus labios (se fue)

Se fue (me quedó solo su veneno), se fue

Se fue (y mi amor se cubrió de hielo), se fue

Se fue (y la vida con él), se me fue

Se fue y la razón no la sé (se fue)

(Se fue, me quedó solo su veneno, se fue)

Se fue (y mi amor se cubrió de hielo), se fue

(Se fue, y la vida con él se me fue) se fue

(Se fue y la razón no la sé)

(Se fue, se fue, me quedó solo su veneno)

Se fue (se fue, y mi amor se cubrió de hielo)

Se fue