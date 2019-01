Julia Michaels y Selena Gomez explican qué se siente al tener ansiedad en su colaboración 'Anxiety'

Selena Gomez vuelve a la música de la mano de Julia Michaels, que estrena este jueves nuevo EP: 'Inner Monologue Par I', y con ese título suponemos que habrá segunda parte. Este nuevo trabajo contendrá seis canciones nuevas y, entre ellas, dos colaboraciones: 'Anxiety' con Selena Gomez y 'What a Time' con Niall Horan.

Este tema llega como un auténtico regalo para los fans de Selena, que no ha pasado últimamente por su mejor momento. El pasado mes de octubre ingresaba en un centro de rehabilitación para tratar sus "crisis emocionales" derivadas de la ansiedad y la depresión. Precisamente de esto es de lo que habla 'Anxiety', un tema muy personal en el que se narra las sensaciones que tiene alguien que sufre ansiedad.

"Mis amigos quieren llevarme al cine / Yo digo que estoy lejos de hacer las paces con mi depresión / Pero cuando siento que la estoy superando / La ansiedad comienza a patear y nos da una lección".

Selena Gomez ha querido dedicarle un bonito mensaje a Julia Michaels, a la que agradecerle su apoyo y su implicación ante los problemas. "Mi dulce alma hermana. Julia, has sido una gran parte de mi vida. Me has ensñado a tener coraje cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo hacen. Nunca estás solo si te sientes así. El mensaje es necesario y realmente espero que os guste!".