La frase que Shakira le pidió a Karol G cantar de TQG: "Me siento identificada"

Karol G ha pasado por el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo álbum Mañana será bonito, que lanzó junto con su lanzamiento TQG, su esperadísima colaboración con Shakira que ya se ha convertido en todo un éxito.

Karol le ha revelado a Pablo Motos que hace mucho tiempo que había intentado hacer una canción con Shakira, sin embargo, no habían encontrado el tema adecuado hasta ahora.

"Yo hace mucho tiempo la había buscado, no se había dado la oportunidad... El año pasado ella en junio me envió un tema con el que yo no me sentí conectada", ha explicado Karol, asegurando que la canción de la de Barranquilla era "increíble" pero no sabía cómo podía encajar ella allí.

Cómo nació TQG, la canción de Karol G y Shakira

Aunque el lanzamiento de TQG es muy reciente, lo cierto es que Karol G ya la había compuesto hacía poco más de un año: "Esta canción nació el mismo día que yo escribí el verso de Mami, la canción con Becky G. Esto ocurrió en enero de 2022, Listo, sale Mami, y decido que en realidad ya no quería enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mami. Así que decido que es una canción que solo voy a conservar para mí y para mis amigos".

El motivo por el que le ofrece 'TQG' a Shakira

Casi un año después de tenerla compuesta, Karol vio que su tema volvía a tener sentido si la lanzaba junto a Shakira: "Luego me doy cuenta de toda la situación por la que estaba pasando Shakira y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí. Tengo una canción con la que sé que ella se puede identificar y creo que es la oportunidad perfecta".

"La llamé directamente, le mostré la canción y le encantó", ha continuado explicando: "Me dijo que sentía mucho la letra. De hecho, todo el primer verso era mío y lo iba a cantar yo pero ella me dijo 'porfa, déjame cantar esa parte porque es con la que más identificada me siento".

Sobre este verso, se refiere a la primera intervención de Shakira en la canción, en la que canta: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío / Lo que vivimos se te olvidó, eso es lo que te tiene ofendido / Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido / Y lo que tu novia me tiró, eso no me da rabia yo me río".

Karol G retrasó el lanzamiento de su disco por Shakira

Además, Karol ha confirmado que su álbum Mañana será bonito se retrasó para que Shakira pudiese sacar antes su colaboración con Bizarrap: "Me dijo 'tengo una canción con Bizarrap que saldrá en diciembre o en enero. Nosotras la canción la hicimos en octubre. Y me dijo que si yo podía esperar para cerrar este ciclo —que empezó con Te felicito, Monotonía y la sesión #53— con TQG, porque era la forma de sanar algo de su vida a través de las canciones. Y obviamente yo esperé a Shakira".

¿'TQG' va dirigida a Gerard Piqué y Anuela AA?

Por último, Pablo Motos le ha preguntado a la colombiana si esta canción va dirigida a alguien en concreto, dejando muy claro que se está refiriendo a las exparejas de ambas, Gerard Piqué y Anuel AA.

"Yo creo que ya hubo una canción muy clara por parte de ella y por parte mía", explica entre risas. "En este caso ella se sintió identificada con la canción y la quiso cantar porque forma parte de un momento de mi vida en la que yo me estoy desahogando por medio de canciones y en mi caso también representó un momento específico".

Por último, Karol ha asegurado que este tema no tiene la intención de "avergonzar a nadie ni herir a nadie, ni molestar a nadie". Simplemente son artistas que escriben canciones sobre vivencias personales y de eso trata siempre su música.