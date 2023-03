Todo lo que se sabe sobre la demanda de Liam Hemsworth a Miley Cyrus por 'Flowers'

En las últimas horas, está circulando una s upuesta demanda de Liam Hemsworth hacia Miley Cyrus por su tema Flowers que, a pesar de no nombrar al actor en ningún momento, podría estar afectando a su trayectoria profesional. Por su parte la artista ha lanzado una cuenta atrás en Instagram y podría estar a punto de lanzar Flowers demo.

Desde que Miley Cyrus lanzó Flowers el pasado 12 de enero, se ha convertido en todo un éxito y en una de las canciones más reproducidas del año.

Todavía en el número 1 del Top 50 de Spotify Global —ni el pelotazo de TQG ha podido desbancarla por el momento, aunque sí lo hizo en su primera semana la sesión de Shakira con Bizarrap— Flowers ha batido varios récords como ser la primera canción en alcanzar las 100 millones de reproducciones en Spotify a nivel mundial. 100.

¿Ha demandado Liam Hemsworth a Miley Cyrus por 'Flowers'?

Dos meses y medio después del lanzamiento de Flowers, ha empezado a circular una supuesta denuncia que Liam Hemswoth podría haber interpuesto contra Miley Cyrus, por haber dañado su imagen a partir de esta canción, haciendo que casi le cancelaran su contrato con la serie The Witcher.

A estas alturas, todo el mundo sabe que Flowers es la forma en la que Miley Cyrus ha canalizado la ruptura con Liam Hemsworth, después de saber qué le había engañado con varias mujeres a lo largo de toda su relación.

Sin nombrarlo directamente ni hacer ninguna referencia directa al actor durante toda la letra, sí que toma como base la letra de When I was your man, de Bruno Mars, uno de los temas favoritos de Liam que le dedicó a Miley el día de su boda.

Pero lo cierto es que no se puede comprobar la veracidad del documento que está circulando por la red. Si bien sería difícil que Liam ganase una batalla judicial contra Miley por esta canción, ya que no hace alusión directa hacia el intérprete en ningún momento.

Además, una entrada en Reedit que desmiente esta información, aporta una plantilla online que se puede usar para crear este tipo de documento, con lo cual sería fácil de falsificar y generar un bulo para seguir manteniendo el éxito de Flowers.

Miley Cyrus lanza una cuenta atrás en medio de esta polémica

Justo cuando ha estallado todo este revuelo de una posible denuncia por difamación de su exmarido, Miley Cyrus ha lanzado una cuenta atrás en su cuenta de Instagram.

Eso significa que en unas horas dará una noticia y muchos indican que se trata del lanzamiento de Flowers demo, la versión original de la canción antes de retocarla y editarla para su versión final.

Según varias cuentas especializadas en la artista, la versión ya se encuentra oculta en las diferentes plataformas digitales y dura 10 segundos más que el single original que se incluirá en su nuevo álbum Endless Summer Vacation.