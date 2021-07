Marilyn Manson se entrega a la Policía de Los Angeles

Marilyn Manson se entregó el viernes 2 de julio a la Policía de Los Angeles. No por las acusaciones de presunto abuso sexual a las que se enfrenta desde principios de año, sino por haber agredido a una fotógrafa. El incidente ocurrió el 18 de agosto de 2019 y fue el pasado mayo cuando el Departamento de Policía de Gilford reveló que había emitido una orden de arresto sobre Brian Hugh Warner, nombre real del cantante.

Este mismo departamento ha informado a la web TMZ de la entrega de Manson y contó que poco después de acudir a comisaría, Manson fue puesto en libertad.

Además de pagar la fianza (no se ha dicho de cuánto), el cantante tiene que cumplir una serie de condiciones para su libertad. Estas son no cometer ningún delito mientras esté en libertad, no tener contacto con la presunta víctima y comparecer en todas sus audiencias judiciales. El jefe de policía de Gilford, Anthony Burpee, dijo en un comunicado que no realizaría entrevistas sobre el asunto y que el departamento está "satisfecho con la decisión del señor Warner de finalmente abordar la orden de arresto que ha estado pendiente desde 2019".

Orden de arresto contra Manson

A través de la página de Facebook, el Departamento de Policía de Gilford informó el pasado mayo que tenía una orden de arresto contra Manson por dos cargos de delito menor.

El 18 de agosto de 2019, en plena gira Hell Never Dies, Manson ofreció un concierto en el estadio Bank of New Hampshire Pavilion en el que fue demandado por uno de los cámaras que estaba grabando el show.

Tres asistentes, incluido un guardia de seguridad, aseguraron a la revista People que después de que Manson escupiese a la cámara, el operario limpió el objetivo y el cantante se tiró al suelo y empezó a escupirle directamente a él a modo de burla. A pesar de que se trata de un delito menor, escupir se considera un "contacto físico sin privilegios" penado con cárcel.

Sobre este tema habló con People el abogado de Manso, que alegó que la denuncia se puso después de que el cámara pidiese 35.000 dólares por los daños causados.