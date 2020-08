Miley Cyrus vuelve, "ahora de verdad", con 'Midnight Sky'. ¿Colaboración con Dua Lipa?

"Sé que te se sientes como si hubieras estado esperando por siempre jamás ... pero no más ... Ella finalmente está aquí", escribía Miley Cyrus en sus redes sociales mostrándonos lo que parece ser la portada de 'Midnight Sky', su nuevo single previsto para este viernes 14 de agosto.

La imagen, con una estética completamente inspirada en la estética de los 90, nos muestra a Miley cantando con un micro de pie sujetado con unos larguísimos guantes negros cubiertos de brillantes.

Y no solo eso, también nos ha dejado escuchar algunos pequeños avances con mini-vídeos en el que confirmamos que la línea de este nuevo trabajo sonará como la música disco de los 90.

Un sonido que Dua Lipa conoce muy bien, tal como hemos podido escuchar en su álbum Future Nostalgia y puede que volvamos a escucharla junto a Miley. Ya que otra de las imágenes para causar expectativa (y lo consigue de sobras) es junto a la artista de 'Break My Heart' y el productor Andrew Watt, responsable del último trabajo de Lipa.

"Dua ha escuchado lo que tú no", escribe Miley junto a la imagen, por lo que muchos de sus seguidores han confiado en que haya una colaboración de ambas en el próximo trabajo de Cyrus.

En mayo del año pasado, Miley anunció que lanzaría tres trabajos: She Is Coming, She Is Here y She Is Everything, que juntos conformarían el álbum She Is Miley Cyrus.

Pero su operación de las cuerdas vocales y la pandemia del coronavirus han atrasado estos lanzamiento, motivo por el que bromea en redes sociales con el hashtag #ButForRealThisTime (pero de verdad esta vez).

Por el momento, ha lanzado una playlist en Spotify llamada Midnight Sky donde pueden escucharse los temas más emblemáticos de su carrera.