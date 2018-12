Natti Natasha le dice adiós a un amor infiel en 'Lamento tu pérdida'

Natti Natasha es sin duda una de las artistas latinas del año. Su éxito 'Sin Pijama' junto a Becky G ha sido el vídeo más visto en Youtube en 2018 y una de las canciones más escuchadas en streaming.

Si a eso le sumamos sus múltiples colaboraciones con artistas como Thalía, Bad Bunny, Anuel AA o Daddy Yankee, ha sido un año redondo para la artista dominicana.

Pero por si no teníamos suficiente con todos sus éxitos, Natti ha querido terminar el año lanzando un nuevo tema, 'Lamento tu pérdida', que supone el tercer adelanto del que será su próximo álbum tras 'Me Gusta'y 'Quién Sabe'.

'Lamento tu pérdida' habla de una relación que la artista ha dejado atrás por no haberse sentido valorada, cantándole a su ex pareja que por mucho que le suplique volver con ella eso no va a ocurrir nunca por no haber hecho las cosas bien cuando ella se lo pedía.

Después de años donde el reggaeton se ha caracterizado por sus letras machistas, Natti Natasha se une a la ola de nuevas cantantes femeninas que hacen música de este tipo cambiando por completo las letras y empoderando a la mujer.