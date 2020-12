Pau Donés disfruta en la montaña con su perro Fideos en 'Misteriosamente hoy'

Mayo 2020. Vall d’Aran. Lleida

… simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz...

Pau Donés

Con estas palabras de Pau Donés, Jarabe de Palo presenta el videoclip de 'Misteriosamente hoy', uno de los temas incluidos en su último trabajo Tragas o Escupes.

El lanzamiento de este vídeo llega justo medio años después del triste fallecimiento de Pau Donés a causa del cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde 2015.

Debido al estado de salud del artista, el lanzamiento de Tragas o Escupes, previsto para septiembre de este año, se adelantó al mes de mayo, que presentaron junto al videoclip del tema 'Eso que tú me das'.

Una elección que no fue nada casual ya que se trataba de una canción en la que el artista agradecía el cariño y el apoyo que recibido, en especial el de su hija Sara.

'Eso que tú me das' es un tema con un sincero mensaje para todos aquellos que "con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi".

LA DESPEDIDA DE PAU DONÉS

.

La elección de 'Misteriosamente hoy' como nuevo sencillo del álbum tampoco es casual, ya que se trata de un tema que transmite calma y paz, como si el propio Pau nos cantase desde el lugar donde descansa. Tumbado entre las montañas de la Vall d'Aran, donde decidió pasar sus últimos días de vida.

"Misteriosamente hoy todo está en calma. Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos. Me entretengo viendo amanecer", rezan algunos de los versos de esta canción.

Precisamente en este lugar donde le vemos disfrutando con su guitarra y su vídeo Fideos, fue el lugar escogido para rodar 'Eso que tú me das', la última charla de Pau Donés con Jordi Évole, que se ha convertido en el documental más visto en cines en los últimos 10 años.

LETRA DE 'MISTERIOSAMENTE HOY', DE JARABE DE PALO

Misteriosamente hoy

No echo de menos

Misteriosamente hoy

A nadie espero

Misteriosamente hoy

Todo está en calma

Misteriosamente hoy

Nada me falta

No tengo problemas por resolver

Ni dudas ni espejismos

Me entretengo viendo amanecer

Misteriosamente hoy

No siento culpa

Sorprendentemente hoy

Nada me asusta

Milagrosamente hoy

La vida ya no me pesa

Increíblemente

La vida vale la pena

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien

No tengo conflictos que resolver

Ni dudas ni espejismos

Me contento viendo amanecer

Todo me parece bien

Me siento bien conmigo

Nada tengo por hacer

No tengo líos

Sólo tiempo que perder

Y el corazón tranquilo

Hoy me siento bien

Deliciosamente bien