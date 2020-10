Pau Donés cumpliría hoy 54 años: estas son las 20 lecciones que nos ha enseñado sobre la vida

Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966, durante más de la mitad de su vida se dedicó a lo que más le gustaba: la música, y lo hizo hasta sus últimos días, regalándonos el álbum Tragas o Escupes.

El 9 de junio de este año, el autor de 'La Flaca' fallecía a causa del cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015. Durante estos cinco años, el artista mostró su fuerza y sus ganas de vivir a través de la música, pero también en su libro autobiográfico '50 palos... y sigo soñando', donde dejó un listado con los 20 mandamientos que rigieron su vida.

Asimismo, Pau Donés quiso dejar otro legado: 'Eso que tú me das', su charla con Jordi Évole. El músico conversó con el periodista en sus últimos días de vida, para "dejar un testigo real de lo que soy" y para normalizar la última etapa de los enfermos de cáncer.

Con esta película, que es un viaje imprescindible sobre la vida y la muerte, sin miedos y con energía, Pau Donés también consiguió dejar un buen puñado de enseñanzas vitales sobre las que todos deberíamos reflexionar.

Hoy el artista habría cumplido 54 años y queremos recordar todo lo que nos ha enseñado a través de su música y de sus palabras:

1. No temer a la muerte, y también perder "el miedo a vivir"

2. Vivir el presente y no perder el tiempo pensando en el futuro

3. Afrontar los problemas con tu mejor sonrisa, sin "hacer montañas de granitos de arena"

4. Disfrutar del tiempo con las personas que quieres: "Que nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho"

5. No tener miedo a mostrarse tal y como somos

6. Creer en nosotros mismos y dejar de creer en la suerte

7. El cáncer nos da miedo y el miedo bloquea

8. Decidir por nosotros mismos, "nunca dejemos que los demás decidan por nosotros"

9. Ser feliz de estar en esta vida

10. Reírnos siempre que podamos, "que la tristeza nos dé ganas de reír"

11. Disfrutar de cada momento y saber que hay momentos en los que no se puede estar en todo. En mitad del rodaje, Pau se acuerda que tiene muchos mensajes sin contestar de amigos que le han escrito durante esos días y les manda un saludo mirando a cámara.

12. Aprender de los que te rodean. Pau no duda en mostrar su amor por su hija: "De ella he aprendido muchas cosas", comenta, "Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrarlo"

13. Demostrar el amor a los que quieres. Y aprender "a decirnos “te quiero” sin que nos dé vergüenza".

14. Normalizar las enfermedades como el cáncer y su etapa final

15. Respetar el arte de los demás. En el documental Pau asegura que no hablará mal de ningún otro músico o sus canciones: "No me gusta la gente que no respeta el arte de la música".

16. Hacer siempre lo que más te guste: "Que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas, en las cenas con los amigos o donde nos apetezca cuando nos venga en gana"

17. Ser crítico con uno mismo

18. Pedir perdón por lo que hacemos mal: "Que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. ¡A la mierda el ego y el orgullo!"

19. Agradecer siempre a los que "han colaborado para que mi vida sea un privilegio"

20. Que sigamos soñando y que la vida siempre sea un sueño