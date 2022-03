Premios Odeón 2022: quién es la presentadora, a qué hora se entrega y la lista de los artistas nominados

Vuelven los Premios Odeón. Su primera edición en 2020 terminó siendo uno de los grandes eventos musicales previos a la pandemia, ya que solo un mes después se declararía el Estado de Alarma que paralizó el país durante meses.

En 2021 y teniendo en cuentas las medidas de protección frente al coronavirus, los premiados se comunicaron de manera online, pero este año llega una gran novedad: la gala se retransmitirá en directo a través de Twitch este 15 de marzo.

La conocida streamer Cristinini, habitual del programa yuGamers, será la encargada de presentar la ceremonia a través de su canal oficial de la plataforma morada.

💥 ¡A las 18:00h no te pierdas los Premios Odeón en el canal de Twitch de Cristinini!

Lista completa de nominados

Canción del año

"Ingobernable" - C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Bailardo

"Flamenco y Bachata" - Daviles de Novelda

"Niña de la escuela" - Lola Indigo, Tini y Belinda

"Tiroteo Remix" - Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch

"La Fama" - Rosalía y The Weeknd

"Mon Amour Remix" - Zzoilo y Aitana

Álbum del año

Sanz - Alejandro Sanz

Warm Up - Bad Gyal

El madrileño - C. Tangana

No, no vuelve - Dani Martín

Cada vez cadáver - Fito y Fitipaldis

Zahara - Puta

Mejor videoclip

"Vuelve, vuelve" - David Bisbal y Danna Paola

"Flamenco y Bachata" - Daviles de Novelda

"Olvídate" - Kidd Keo

"La niña de la escuela" - Lola Indigo, Tini y Belinda

"Tiroteo Remix" - Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch

"Trakatá" - Ptazeta, Farina y Juacko

Artista Odeón Internacional

Adele

Coldplay

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Taylor Swit

Artista Odeón Revelación Internacional

Gayle

Glass Animals

Griff

Måneskin

Silk Sonic

The Kid Laroi

Mejor Canción Internacional

"Bad Habits" - Ed Sheeran

"Cold Heart" - Elton John y Dua Lipa

"Montero (Call me by your name) - Lil Nas X

"Drivers License" - Olivia Rodrigo

"Friday" - Riton, Nightcrawlers, Mufasa y Hyperman

"Stay" - The Kid Laroi

Mejor Álbum Internacional

30 - Adele

Happier Than Ever - Billie Eilish

= - Ed Sherran

Justice - Justin Bieber

Sour - Olivia Rodrigo

Artista Odeón Internacional

Anuel AA

Camilo

J Balvin

Justin Quiles

Karol G

Rauw Alejandro

Artista Odeón Revelación Latino

Bizarrap

Ingratax

Jhay Cortez

Nicki Nicole

Nio García

Tiago PZK

Mejor Canción Latina

"Pepas" - Farruko

"Loco" - Justin Quiles, Chimbala, Zion y Lennox

"Fiel" - Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez

"Todo de ti" - Rauw Alejandro

"Pareja del año" - Sebastián Yatra y Myke Towers

"Miénteme" - Tini y María Becerra

Mejor Álbum Latino

Los dioses - Anuel AA y Ozuna

Mis manos - Camilo

Jose - J Balvin

KG0516 - Karol G

Vice Versa - Rauw Alejandro

42 - Sech

Mejor canción pop

Ana Mena / Rocco Hunt - Un beso de improviso

C. Tangana / Gipsy Kings / Nicolas Reyes / Tonino Baliardo - Ingobernable

Marc Seguí / Rauw Alejandro / Pol Granch - Tiroteo (Remix)

Nil Moliner - Libertad

Rosalía / The Weeknd - La fama

Zzoilo / Aitana - Mon amour (remix)

Mejor álbum pop

Alejandro Sanz - Sanz

C. Tangana - El madrileño

Dani Martín - No, no vuelve

Malú - Mil batallas

Oques Grasses - A tope amb la vida

Sergio Dalma - Alegría

Artista pop

Aitana

Alejandro Sanz

C. Tangana

Dani Martín

Malú

Nil Moliner

Artista revelación pop

Belén Aguilera

Chica Sobresalto

Flavio

Marc Seguí

Marlena

Zzoilo

Mejor canción rock

Carolina Durante - Famoso en tres calles

La Moda - Miraflores

Leiva / Ximena Sariñana - Histéricos

Love of Lesbian con Bunbury - El sur

Marlon - De perreo

Quique González - Puede que me mueva

Mejor álbum rock

Fito & Fitipaldis - Cada vez cadáver

Leiva - Cuando te muerdes el labio

Mägo de Oz - Bandera negra

Medina Azahara - Llegó el día

Morgan - The river and the stone

Robe - Mayéutica

Artista rock

Bunbury

Fito & Fitipaldis

La Moda

Leiva

Mägo de Oz

Robe

Artista revelación rock

Arde Bogotá

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Los Vinagres

Morgan

Paul Alone

Veintiuno

Mejor canción urbana

Bad Gyal / Rema - 44

C. Tangana / Nathy Peluso - Ateo

Daviles de Novelda - Flamenco y bachata

Fabbio / Omar Montes / Lennis Rodriguez / Chus Santana - Diablita Remix

Lola Indigo / Tini / Belinda - La niña de la escuela

Omar Montes / Ana Mena / Maffio - Solo

Mejor álbum urbana

Bad Gyal - Warm up

Lola Indigo - La niña

Natos y Waor / Recycled J - Hijos de la ruina, Vol. 3

Nyno Vargas - El efecto Nyno… continuará

Rayden - Homónimo

Toteking - The kingtape

Artista urbano

Bad Gyal

Lola Indigo

Morad

Natos y Waor

Omar Montes

Recycled J

Artista revelación urbano

Daviles de Novelda

El Bobe

Fabbio

Nathy Peluso

Original Elias

Paula Cendejas

Canción alternativa

C. Tangana / Ed Maverick - Párteme la cara

Alizzz - Ya no vales

Fresquito & Mango - Mándame un audio

La Pegatina - Down for love

Rigoberta Bandini - Perra

Viva Suecia - La voz del presidente

Álbum alternativo

Izal - Hogar

Love of Lesbian - V.E.H.N (Viaje Épico Hacia La Nada)

María Arnal I Marcel Bagés - Clamor

Vetusta Morla - Cable a tierra

Zahara - Puta

Zoo - Llepolies

Artista alternativo

Izal

Lori Meyers

Love of Lesbian

Najwa Nimri

Zahara

Zoo

Artista revelación alternativo

María Arnal I Marcel Bagés

Dollar Selmouni

Maren

Rigoberta Bandini

Travis Birds

Valeria Castro

Mejor canción flamenca

Maka - El aire

Demarco Flamenco - No necesito nás

Israel Fernández, Diego del Morao con El Guincho - La inocencia

Miguel Campello - Procuro olvidarte

Niña Pastori / Dellafuente - Ese gitano (25 Aniversario)

Rocío Márquez / Cristian de Moret - Naranjo en flor

Álbum flamenco

Maki - X: Incondicional Trilogía Parte III

Marina Heredia - Capricho

Miguel Poveda - Diverso

Niña Pastori - Sigo navegando

Paco Candela - Paseo por lo eterno

Soleá Morente - Aurora y Enrique

Artista flamenco

Miguel Campello

Miguel Poveda

Niña Pastori

Paco Candela

Rafael Riqueni

Soleá Morente

Artista revelación flamenco

Alba Carmona

Kiki Morente

La Plazuela

Lorena Santos

María Terremoto

Shakira Martínez