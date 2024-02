Qué ha hecho Blanca Paloma desde que ganó el Benidorm Fest 2023

Fue la ganadora del Benidorm Fest 2023 con EAEA, una delicada nana por bulerías a la que acompañó con una cuidada escenografía inspirada en la iconografía del director del cine Carlos Saura y en la estética lorquiana. Y, aunque su actuación fue impecable sobre el escenario de Liverpool, donde se celebró Eurovisión 2023, Blanca Paloma solo consiguió una 17ª posición.

A pesar de que la clasificación supo a poco, la cantante aprovechó la proyección del mediático festival para tratar de consolidar su carrera como cantante y está a punto de cumplir su sueño :en 2024 publicará su primer álbum tras fichar por la discográfica Universal Music.

Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, la cantante ha aceptado la propuesta del alcalde de Elche, ciudad en la que nació, y presentará su disco en la localidad alicantina. Un compromiso que adquirió hace unos días durante una visita a FITUR —la Feria Internacional del Turismo— para promocionar el Benidorm Fest, una tarea que Blanca Paloma ha asumido con entusiasmo, pese a la polémica que ha rodeado su presencia en la tercera edición que se celebrará entre el 30 de enero y el 3 de febrero.

La artista ilicitana será la que entregue el micrófono de bronce al ganador o ganadora del certamen, pero no actuará en ninguna gala. RTVE anunció como artistas invitados a Camela, Abraham Mateo, Vicco y Sergio Dalma, y dejó fuera a la vencedora de la anterior edición. Ella reaccionó tajante, y con el corazón roto, a esta decisión cuando los eurofans advirtieron de su ausencia. “No amig@s, no está pendiente💔ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest”, apuntó en X.

Igual de desilusionados se mostraron sus seguidores —conocidos como pichones— al saber que ella no tiene hueco en las galas. Pero esta determinación no es nueva: Chanel, ganadora en 2022, tampoco actuó en la siguiente edición del Benidorm Fest.

El esperado 'Jaleo' de Blanca Paloma

La ausencia en el escenario del Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm ha impedido que el público del Benidorm Fest pudiese verla cantar. Blanca Paloma ha sido una de las artistas confirmadas en la gran Fiesta del Euroclub Internacional celebrada el viernes 2 de febrero en la plaza de la Hispanidad de la ciudad mediterránea.

La cantante ha llegado a Benidorm algo más de dos mes después de lanzar Jaleo, el primer single de su próximo disco. Se trata de una versión de la canción popular que fue grabada en 1931 con la letra de Federico García Lorca y en la voz de La Argentinita.

La ilicitana lo presentó en un secret show para prensa y fans que ofreció en Sevilla el pasado 12 de noviembre, en el marco de los Latin Grammy, un día después del evento celebrado en el Teatro Alameda de la capital hispalense en el que se desvelaron los 16 candidatos al Benidorm Fest.

Este sencillo viene a confirmar lo que siempre ha dicho del que será su primer trabajo, canciones sencillas y con el flamenco presente desde la voz hasta los compases. Un estilo personal y racial que ha mostrado en sus tres canciones anteriores: Secreto de agua, la canción que presentó al Benidorm Fest 2022 y que forma parte de la banda sonora de la docuserie Lucía en la telaraña; Niña de fuego, que Turisme Comunitat Valenciana usó para promocionar el destino; y Plumas de Nácar, que lanzó por sorpresa justo antes del Benidorm Fest.

Y mientras da forma a su trabajo, desde que aterrizó en Madrid de vuelta de Liverpool, Blanca Paloma no ha perdido oportunidad de dejarse ver en photocalls y fiestas —donde ha posado con su característico gesto de arquera—, y ha cantado en los más importantes foros y escenarios, como el Parlamento Europeo, los Premios Ondas o las Fiestas del Orgullo de Madrid.