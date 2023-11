¿Quién es Valeria Castro? Conoce a la artista canaria nominada a Mejor canción de cantautor en los Latin Grammy 2023

La canción La Raíz ha convertido a la cantante Valeria Castro en nominada a los Latin Grammy 2023. La artista canaria opta al premio a Mejor canción de cantautor por este tema que forma parte de su disco con cariño y con cuidado lanzado en marzo de 2023.

La nominación es ya un premio para esta artista de 24 años que empezó en la música publicando covers de canciones muy conocidas en YouTube y que en 2021 aseguraba que empezaba "a ver cumplido el sueño de aquella niña de 10 años que quería basar su vida en la música".

Hoy puede decir que lo ha cumplido. Valeria Castro publicó su primer EP, Chiquita, el 26 de junio de 2021; su primer disco, con cariño y con cuidado, el 23 de marzo de 2023;y que recientemente se alió con Vetusta Morla para lanzar juntos la canción principal de la película El amor de Andreade Manuel Martín Cuenca.

Alejandro Sanz, un padrino inesperado

Valeria Castro comenzó a perseguir su sueño siendo muy pequeña. "Empecé estudiando en una escuela de música de La Palma y, si no hubiese crecido ahí, quizás mi amor por la música no sería el que es hoy. Empezar con cuatro años a tocar el piano y cantar fue clave, la infancia es una etapa muy bonita para desarrollar esas pasiones y que luego duren, ojalá, siempre", contó sobre sus inicios en una entrevista en Vogue.

Años más tarde, en 2015, dio un paso de gigante al abrir una cuenta en Instagram para subir covers de canciones muy conocidas, que luego acabaría publicando en YouTube. "Luego empecé en redes sociales, pero nunca reniego de dónde vengo y de mis orígenes porque son los que me han hecho ser como soy hoy. Las cosas no son fáciles, tienes que moverte, pero nunca olvidar de dónde vienes. Es lo que te hace mantener los pies en la tierra", añadió en ese charla.

Entre las covers de Valeria Castro se incluyen Corazón partío o Desde cuando de Alejandro Sanz, al que le llegaron estas versiones y quedó prendado con el trabajo de Valeria Castro.

El cantante lo dejó claro en Twitter, donde compartió uno de los vídeos de la cantante. "Cuando se unen talento y dulzura suceden cosas como ésta... no quiten ojo a Valeria Castro", escribió el artista, que luego invitó a Valeria Castro a un encuentro en Instagram que siguieron miles de personas en todo el mundo.

El artista madrileño no fue el único que quedó alucinado con su trabajo. También a La Oreja de Van Gogh le llamó la atención y así lo dijo en Twitter al escuchar su versión de La playa: "Gracias por tus palabras, tu voz y tu pasión contagiosa, Valeria".

Colaboraciones con Beret, Nil Moliner y Tu otra bonita

Las covers abrieron el camino a Valeria Castro, a la que en 2018 llamó Beret para versionar Lo siento. El vídeo titulado 100 Millones de Lo Siento, en el que también colabora Belén Aguilera, acumula 18 millones de reproducciones en YouTube.

Dos años después, en pleno confinamiento, versionó Amelie de Pereza con Nil Moliner. Y después grabó la canción A poco con Tu otra bonita y Muerdo con Pedro Guerra y Tierra Sagrada.

Al hablar de los dúos de Valeria Castro no podemos olvidar la versión de Algo Contigo que interpretó con Alba Reche en el Inverfest 2022 o el que se marcó con su hermana Paulina en Santa Cruz de La Palma. Juntas cantaron una emocionante versión de Peces de ciudad de Joaquín Sabina.

Su amistad con Sara Carbonero

Precisamente en el Inverfest 2022 Valeria Castro coincidió con Sara Carbonero, a la que conoció en el rodaje del videoclip de A poco, del que la periodista es protagonista.

Valeria y Sara compartieron horas de grabación y después coincidieron en el programa de radio de la periodista. Se fue gestando una relación que llevó a Sara Carbonero al Teatro Price de Madrid en febrero de 2022 para ver a Valeria Castro y visitarla en el camerino, allí Sara coincidió con el cantante Nacho Taboada, su actual pareja.

Después de este encuentro ha habido muchos otros de la cantante y la periodista. Uno de los últimos fue este verano en el concierto de Valeria Castro en las Noches del Botánico al que no faltó su amiga.

La Universidad, el plan B de Valeria Castro

Pese a que Valeria Castro está viendo cumplido su sueño, la cantante no levanta los pies del suelo. De hecho, tiene un plan B por si la cosa no sale bien.

"Ahora mismo estoy también en la universidad y siempre he tenido un plan B", contó en Vogue. "Soy muy soñadora, pero también realista y la música ha sido un sueño pero hay que trabajar por las dos vías. Me gusta ponerme retos y hacer ambas carreras (la musical y la universitaria) ha sido uno de ellos", aseguró la artista.

Ese plan B es la carrera de Biotecnología que estudia en la Politécnica. "No tiene nada que ver con la música, estoy ya en cuarto a punto de terminar algunas asignaturas", contó. "Ojalá no tener que usarlo y poder vivir de la música pero siempre me ha gustado ser muy exigente conmigo misma y este era un reto más. Pero cuando ves un mundo tan abierto como es la música tienes que explorarlo".