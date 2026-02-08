¿Quiénes podrían ser los invitados de Bad Bunny en la Super Bowl?

Después de arrasar en los Premios Grammy 2026, Bad Bunny se enfrenta a otro reto en Estados Unidos: su show en el descanso de la Super Bowl.

Son muchas las expectativas e incógnitas que siguen de cerca a esta cita musical, y entre ellas se cuela la de los posibles invitados a este espectáculo sin precedentes. Por ello, recopilamos todo lo que se sabe de colaboraciones que se podrían dar en directo en el Levi's Stadium, en Santa Clara (California). ¡Toma nota!

Jowell & Randy de Puerto Rico

DeBÍ TiRAR MáS FOToS es un álbum que reivindica las raíces puertorriqueñas y latinas, y qué mejor manera de llevarlo al directo que acompañado de paisanos. En este sentido, Ingrid Fajardo, senior manager de redes sociales de Billboard Latin, apunta quiénes podrían conquistar la Super Bowl junto a Bad Bunny: "Muchos boricuas, si no todos, pero por lo menos toda la vieja escuela como Jowell & Randy y De La Ghetto".

Junto a estos nombres, Bad Bunny tiene varias colaboraciones como ACHO PR o SAFAERA que podría materializar durante su gran show.

Chencho Corleone, Arcángel y Daddy Yankee

Jessica Roiz, también de Billboard, cree que el intérprete de Callaíta se rodeará de grandes compañeros y amigos en lo más alto: "Me encantaría ver que traiga artistas como Chencho, Arcángel, Daddy Yankee... porque creo que estos son los artistas que no solo han colaborado con Bad Bunny, sino que abrieron el camino para el movimiento y son los pioneros del género, y gracias a ellos tenemos hoy en día a un Bad Bunny".

En este caso, el puertorriqueño podría cantar junto a Chencho su colaboración Me porto bonito, mientras que con Arcángel podría interpretar La Jumpa. Daddy Yankee irrumpiría para interpretar Vuelve.

RaiNao y Chuwi por su último disco

DeBÍ TiRAR MáS FOToS será indiscutiblemente el protagonista de la noche. Un álbum que experimenta con el género y que reivindica la historia y cultura puertorriqueñas.

En este disco se encuentran dos colaboraciones con artistas emergentes, PERFuMITO NUEVO y WELTiTA, e Isabela Raygoza de Billboard Español predice que el artista invitará a los dos featurings del álbum, RaiNao y Chuwi, para reivindicar con más fuerza su lugar.

Los rumores sobre Rauw Alejandro

A la lista de invitados de Bad Bunny en la Super Bowl se baraja el de Rauw Alejandro, tal y como defienden medios como Sports Illustrated. El puertorriqueño también ha reivindicado sus raíces musicales a través de su álbum Cosa nuestra, y quizás este dueto es la combinación perfecta para mandar un mensaje a favor de Puerto Rico.

Además, podrían cantar en directo su colaboración Qué pasaría...

Unión latina con Karol G

Antes de los conciertos de Medellín de Bad Bunny, quizás esta era una idea descabellada. Sin embargo, cobró sentido y mucha fuerza cuando hace unos días el puertorriqueño invitó a Karol G al escenario en su gira. ¿Será solo un aperitivo de lo que pueden hacer juntos en la Super Bowl?

La colombiana no solo cantó Ahora me llama junto al triunfador de los Grammy, sino que interpretó dos temas suyos: Si antes te hubiera conocido y Latina Foreva. Ambos unieron fuerzas latinas y así lo transmitió el cantante, quien presentó a La Bichota como: "Una de las representantes de nuestra música y cultura a nivel mundial".

Representación de España con Rosalía

Sería una gran sorpresa que Bad Bunny contara con Rosalía en la Super Bowl, pero 2025 fue un gran año para ambos en lo musical y este sería el escenario perfecto para celebrarlo. El puertorriqueño lanzó en enero DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su disco más exitoso hasta el momento, mientras que la catalana triunfó con LUX, por lo que podría ser una manera de mostrarlo al mundo en un país ajeno para ambos.

En el caso de que ocurriera esta fantasía, seguro que sería para cantar La noche de anoche, su exitosa colaboración.

Devolverle la invitación a Shakira y Jennifer López

Si Bad Bunny aprovecha el show para reivindicar la presencia latina en EE. UU., quizás es el momento idóneo de devolverles la invitación a Jennifer Lopez y Shakira, que lo llamaron en 2020 cuando fueron las protagonistas del espectáculo.

Aquel año, el puertorriqueño apareció en la tarima para interpretar I Like Itde Cardi B con un fragmento de En Barranquilla me quedo y una versión salsa de Chantaje, mezclada con el éxito Callaítadel artista. ¿Qué se podría traer esta vez?

Bad Bunny y Shakira no tienen ninguna colaboración, pero con JLo grabó Te guste en 2018.

Rumores contradictorios sobre Drake

Sigal Ratner-Arias, editora adjunta de Billboard Español, apuesta por que Drake va a ser el invitado más inesperado de la Super Bowl de Bad Bunny: "Especialmente el año después de la tensión con Kendrick Lamar, y que Kendrick encabezó la Super Bowl en 2025. Esa sería sin duda la mejor manera de mostrar su apoyo a su amigo. Juntos han hecho algunas colaboraciones, así que no sería una locura pensar que lo invite al show, especialmente después de que [Bad Bunny] dijera que le gustaría tenerlo en la casita en Puerto Rico".

Sin embargo, este 7 de febrero, The Sun ha desvelado que Drake habría rechazado la invitación de Bad Bunny para actuar en la Super Bowl "para no quitarle protagonismo", según una fuente cercana al puertorriqueño. "[Drake] quiere que Bad Bunny disfrute el momento, que haga lo suyo y que su momento no esté rodeado de ruido sobre ningún tipo de venganza hacia Kendrick", asegura el contacto anónimo.