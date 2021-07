Rihanna, pillada grabando un videoclip en Nueva York

Los artistas Rihanna y ASAP Rocky han sido vistos en el barrio del Bronx en Nueva York grabando un nuevo videoclip. Las redes sociales se incendiaron este fin de semna cuando se filtraron las imágenes de los dos cantantes en la Gran Manzana con prendas de ropa muy llamativas propias de un vídeo musical. Aún se desconoce si es una colaboración entre ambos, un proyecto de ella o uno de él. Lo que sí tenemos claro es que si fuera de Riri estaríamos hablando de su regreso musical.

Estas son algunas de las imágenes que han sido filtradas a través de las redes sociales. En ellas se puede ver los cuatro diferentes looks que Rihanna ha ido intercambiando para la grabación de este videoclip.

El posible regreso de Rihanna a la música

La carrera musical de Rihanna comenzó el 24 de mayo de 2005, cuando sacó Pon de Replay, una composición de estilo dancehall. Fue descubierta por los productores que también descubrieron a Christina Aguilera, Carl Sturken y Evan Rogers. En dos años publicó dos discos que conquistaron Estados Unidos: Music of the Sun y A girl like me.

A partir de ahí, todo fueron éxitos. Sin embargo, en 2017 quiso desligarse de la música y comenzar a exprimir al máximo su faceta empresarial. Lo hizo rápido. Ese año lanzó su marca de maquillaje Fenty Beauty, la cual se hizo mundialmente conocida sobre todo por la amplia gama de tonos de piel que abarca. A esto hay que unir que Rihanna también lanzó su propia línea de lencería: Savage x Fendy y se unió al mundo del cine con largometrajes como en la película Ocean's 8.

Está claro que la artista no ha parado de crear desde que dejó aparcada su carrera musical. Sin embargo, desde que salió el octavo y hasta ahora último álbum de la cantante, Anti, en 2016, sus fans no dejan de preguntarse cuándo será su regreso a los escenarios.

Hace unos meses se dispararon los rumores que señalaban que la artista ya tendría fecha para su regreso musical y que existía la posibilidad de que la cantante estuviera trabajando en dos álbumes a la vez. Uno estaría enfocado a la música mainstream para volver a conectar con las grandes listas de ventas, y en el otro se centraría más en ritmos provenientes del reggae, hip-hop e incluso electrónica. De momento no hay confirmación de ninguno de ellos.

Su relación con ASAP Rocky

En esta ocasión no ha sorprendido ver a Rihanna junto a ASAP Rocky, pues hace unos meses el rapero confirmó la relación que tienen. Ambos se conocen desde hace ocho años y se les comenzó a ver juntos en diciembre de 2020. En mayo de 2021 Rocky dio a conocer su noviazgo cuando la describió como el amor de su vida.