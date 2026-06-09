Sergio Dalma, Alfred García, Beret… Los artistas que cantarán en el acto del papa en el Estadi Olímpic de Barcelona

Tras su gran visita por Madrid protagonizada por la música, el papa León XIV se traslada a Barcelona, donde también le recibirán una gran variedad de artistas.

Sergio Dalma, Beret, Álvaro Soler, Conchita y Siloé son algunos de los cantantes que cantarán en el acto del pontífice que se celebrará en el Estadi Olímpic de Barcelona este 9 de junio, según ha informado la organización de la visita del Papa.

El Estadi Olímpic abrirá sus puertas a las 16:00 horas antes de la bienvenida prevista a las 18:00 horas, presentada por Dinámica worship.cat y Gospel Sense Fronteres, antes de dar paso a las actuaciones con la rumba de Sabor de Gràcia y los artistas Conchita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler y Superhéroes, además de Sergio Dalma que cantará junto a la Escolanía de Montserrat.

La llegada del Papa está prevista sobre las 20:00 horas, acompañada de un espectáculo de castellers junto a un concierto de grallas. Más tarde el pontífice responderá a las preguntas de tres testimonios y dirigirá unas palabras acompañas de la lectura del evangelio, así como el Credo en catalán.

El acto, antes de la llegada de León XIV, también contará con una conversación sobre Gaudí con el Mosén Bruno Bérchez y Maite Gaudí y una pequeña ponencia a cargo de Francesc Torralba y Siloé.