De las Spice Girls a la Venus de Botticelli: todas las referencias de los vídeos de Lola Índigo

Lola Índigo atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera: shows en cientos de festivales, colaboraciones sorprendentes y millones de discos vendidos. Sin duda, uno de los motivos de este triunfo son las brutales actuaciones que la madrileña prepara con su cuerpo de baile, aunque hay más razones.

La cantante sabe muy bien quién es su público y qué quiere ver, y ella no duda en ofrecérselo. Sus videoclips se han convertido en auténticas obras de arte, ya que se inspira en series, películas y artistas que todos conocemos y adoramos. ¡Repasamos todas estas referencias que ha utilizado Lola Índigo!

La Venus de Botticelli en 'Maldición'

En 2019, la artista estrenó Maldición, una colaboración con Lalo Ebratt. Una de las secuencias que más llamó la atención mostraba a la cantante completamente desnuda, con el pelo tapándole los pechos, y rodeada de 'diosas griegas' en un bosque. Era una referencia clara a El nacimiento de Venus, el cuadro pintado por Botticelli en el siglo XV.

Looney Tunes en 'Lola Bunny'

La cantante se unió en 2019 a Don Patricio para interpretar Lola Bunny. En este caso, era muy obvio: hablaba de Lola Bunny, el personaje de Looney Tunes. Vestida de rosa, con una enorme coleta, un lazo en la cabeza y jugando al baloncesto solo podía tratarse de la mítica novia de Bugs Bunny.

Los leones de la Alhambra en 'Santería'

Lola Índigo ha pasado la mayor parte de su vida en Granada, así que en algún momento iba a querer rendir homenaje a esta ciudad. En 2020, junto a Danna Paola y Denise Rosenthal, lanzó Santería y una parte del videoclip se grabó en el pabellón de Marruecos de la Expo de Sevilla de 1992.

Los fans no tardaron en darse cuenta en qué se había inspirado: El Patio de los Leones de la Alhambra.

'Instinto básico' en 'Mala cara'

En el mismo año, la madrileña sorprendió a sus seguidores con Mala cara, un homenaje a Instinto básico, la película de 1992. ¿Quién no se acuerda de la mítica escena en la que Sharon Stone, vestida toda de blanco, cruzaba las piernas? Pues Lola Índigo lo recreó, aunque evidentemente sin contenido sexual.

Las Spice Girls en 'Spice girls'

Lola Índigo arrasó en 2021 tras lanzar Spice girls, una canción homenaje a la popular girlband de los 90. Tanto ella como sus bailarinas iban caracterizadas como las integrantes de este grupo: Emma, apodada Baby Spice (la infantil); Mel B, Scary Spice (la salvaje); Geri, Ginger Spice (la pelirroja); Victoria, Posh Spice (la elegante) y Melanie C, Sporty Spice (la deportista).

'La banda del patio' en 'La niña de la escuela'

La cantante también estrenó en el mismo año una colaboración con Tini y Belinda, La niña de la escuela, donde la idea era recuperar la cultura de los 2000 a partir de una famosa serie infantil: La banda del patio. Ella apareció vestida como Spinelli, uno de los personajes protagonistas, con su chupa de cuero, su gorro de lana y sus coletas.

Mientras, sus bailarinas imitaban a las Ashley, las niñas populares y elegantes del colegio.

Una Avril Lavigne dosmilera en 'Toy Story'

En 2022 y siguiendo con la misma temática dosmilera, salía a la venta Toy Story. Los fans de Avril Lavigne enseguida se dieron cuenta de la inspiración: su estética era clavada a la de Girlfriend, la canción de 2007.

Solo fueron necesarias unas mechas de colores, unos guantes de redecilla y unos pantalones de estilo escocés para emular el estilo que puso tan de moda Avril.

La propia Lola Índigo ya ha reconocido en varias ocasiones que tanto ella, como Christina Aguilera y Britney Spears son sus musas y trata de inspirarse mucho en sus looks de los 2000.

Cosmo y Wanda en 'Discoteka'

La artista se unió a María Becerra para lanzar Discoteka. El videoclip era una fantasía de colores, especialmente rojo, aunque hay dos looks concretos que no pasaron desapercibidos. Te damos una pista: rosa y verde. Exactamente, Cosmo y Wanda de la serie Los padrinos mágicos.

La artista realmente es única y no dejará de mandar guiños y señales a sus fans, así que no cabe duda que esto no ha terminado aquí.