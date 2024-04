Todo sobre la versión de Miley Cyrus de ‘Psycho Killer’, la mítica canción de Talking Heads

La cantante Miley Cyrus ha versionado Psycho Killer para aportar su granito de arena al álbum tributo Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making Sense , en el que varios artistas rinden homenaje al álbum-documental en vivo publicado hace 40 años.

En ‘Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making Sense’

La estela de Talking Heads como una de las bandas más revolucionarias e influyentes desde su debut a comienzos de los años 70 entronca directamente con iconos de la música actual, entre ellos, la reciente ganadora de los Grammy, Miley Cyrus.

La de Tennessee formará parte de los artistas seleccionados para homenajear a la banda en Everyone’s Getting Involved: A Tribute To Talking Heads’ Stop Making, un álbum de versiones en el que varios artistas aportan su particular interpretación de las canciones de la banda incluídas en el recordado y remasterizado álbum-documental en vivo en su 40 aniversario.

Miley Cyrus será la encargada de abrir el disco, que verá la luz el próximo 17 de mayo, con su versión de Psycho Killer, uno de los temas más icónicos del grupo, publicado en su álbum debut Talking Heads: 77 en 1977.

De hecho, la autora de Flowers ya mostró hace unas semanas cómo había dado forma al tema para hacerlo suyo en un evento privado en el Chateau Marmont de Los Ángeles.

Como se puede observar, Cyrus consigue dar un giro muy especial a la canción para llevársela a su terreno, dando una muestra de su capacidad vocal y el dominio de armonías cercanas al country, en contraste con el sonido de la versión original de Talking Heads.

La autora de Doctor (Work It Out) y II MOST WANTED, -sus dos últimos éxitos, el primero junto a Pharrel Williams; el segundo integrado en el nuevo álbum de Beyoncé COWBOY CARTER- se une a un variado elenco de artistas en el que destacan nombres como Paramore, Lorde o Girl In Red, algunos ya con sus versiones en diferentes plataformas.

De hecho, Marie Ulven, nombre real de la noruega Girl In Red, ya ha publicado cómo suena su versión de Girlfriend Is Better, canción recogida en el álbum Speaking in Tongues de Talking Heads de 1983.

Solo queda esperar al 17 de mayo para conocer el resto de canciones de este álbum homenaje a una banda histórica.