Zzoilo lanza ‘Starsky & Hutch’, un homenaje a su padre y a su infancia

¡Ya está aquí! Zzoilo ha estrenado su nuevo single. El autor de Mon Amour, canción convertida en un hit mundial tras su remix junto a Aitana, tiene intención de repetir la fórmula del éxito en Starksy & Hutch, su nueva canción.

El 1 de diciembre el artista compartió en redes sociales la portada del nuevo single, diciendo a modo de adelanto que “Nadie me está obligando a poner esto, nadie me ha dicho que tengo que ser más formal. Lo dicho gente, que os quiero un montoncito y espero que os guste el tema”.

Se trata de un homenaje a la exitosa serie norteamericana de televisión policiaca de los años 70, y que recibe el título de la misma. La serie contó con un total de 92 capítulos y se estrenó en televisión entre 1975 y 1979. Además, llegó a la cadena ABC alcanzando un éxito notable en nuestro país.

“Yo de pequeño siempre he sido de desayunar cereales. Entonces en mi casa se compraban Kellogs, y ahí hace tiempo venían unos CDs con videojuegos para ordenador. Uno de ellos era de Starsky & Hutch, y a mí me encantaba. Mi padre me ponía la serie y me gustó. Como me gustaba tanto y quería hacer una canción que me recordase tanto a mi padre como a mi infancia pues hicimos esta”, comentó en una reciente entrevista.

'Superman': el hit del otoño

Tras el mencionado remix de Mon Amour junto a Aitana, Zzoilo lanzó en octubre Superman para hablar “de cómo nos sentimos cuando estamos cerca de la persona que, a lo mejor no amas, pero ese día y en ese momento es quién te hace volar, te hace sentir más fuerte, más guapo, más grande que nunca”.

Zzoilo se ha convertido en el artista español revelación de este año 2021. Además, ya ha tenido la oportunidad de subirse a los escenarios junto a la catalana Aitana y también en solitario.