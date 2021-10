'Coreorgasm', el nuevo reto viral de TikTok: ¿es posible llegar al orgasmo mientras se hace ejercicio?

A priori, el sexo y el ejercicio poco tienen que ver más allá de la actividad física que se desarrolla y de la sensación de cansancio que puede quedar después.

Sin embargo, un nuevo reto de TikTok ha empezado a llamar la atención de las mujeres que hacen uso de esta app: trabajar tus abdominales podría provocarte un orgasmo mejor que una relación sexual.

Aunque este suene raro, lo cierto es que muchas usuarias de esta red social han empezado a contar sus experiencias con repentinos orgasmos durante las realización de los ejercicios de core –en los que intervienen los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna–.

Así lo ha expuesto la tiktoker @annieknight38, que reveló a través de un vídeo, ya viral, que dos de sus amigas no podían bajar las piernas, hacer planchas o usar la máquina de abdominales en el gimnasio, porque sienten que "van a tener un orgasmo". "Tenemos que hablar de que las mujeres pueden tener orgasmos mientras hacen abdominales", decía.

Ante esta afirmación, muchas otras mujeres empezaron a exponer sus experiencias con estos sucesos. "Me pasó ayer en el gimnasio", decía una de ellas, mientras que otras se sinceraban sobre los momentos en los que le ocurría, como en clase de gimnasia o mientras hacían flexiones y algunas agradecían que "por fin" alguien hablar sobre ello.

Pero ¿es realmente posible tener un orgasmo mientras hago ejercicios de abdominales? La respuesta te puede sorprender.

Experimentar un orgasmo haciendo ejercicio: ¿realidad o mito?

Este fenómeno, según ha sido denominado desde hace años, es lo que conocemos como coreorgasm (o abdorgasmo en su traducción al español).

Según la doctora Heather Jeffcoat, fisioterapeuta licenciada en salud pélvica, ha explicado al portal Buzzfeed, experimentar un coregasm es absolutamente posible. "Para algunas mujeres, la experiencia de tener un orgasmo no se limita a las experiencias sexuales. Tener un orgasmo inducido por el ejercicio puede depender de varios factores, desde el nivel de ansiedad o relajación en el que pueden estar, si hay distractores presentes, visuales y estimulación física, y lo que los músculos del suelo pélvico pueden o no hacer ".

Al parecer, la llegada del clímax puede suceder habitualmente cuando practicamos ejercicios, especialmente a la hora de realizar ejercicios de abdominales, levantamiento de pesas o escalada.

Las pesas son tus amigas si las sabes utilizar. // Pexels

¿En qué se diferencia a un orgasmo durante el sexo?

La mayoría de mujeres que lo han vivido afirman que existen serias diferencias entre un orgasmo producido durante una relación sexual o inducido por la masturbación frente al coreorgasm.

Según explica el portal Flo Health, este "se da en un lugar más profundo del cuerpo, y se siente de forma más muscular, con menos cosquilleo y menos anticipación que el orgasmo del clítoris, aunque la intensidad no será la misma que durante las relaciones sexuales o la masturbación".

Además, muchas personas también consideran que durante un coreorgasm tienen más control, pues aseguran que pueden detenerlo antes de llegar al clímax.

Orgasmo femenino // Agencias

¿Por qué algunas mujeres tienen orgasmos haciendo deporte?

Lo cierto es que estos orgasmos inducidos por el deporte pueden tener muchas causas: entre ellas, la estimulación del clítoris o del nervio genitofemoral –atraviesa uno de los flexores de la cadera y es responsable de la función motora del área púbica– debido a la naturaleza del ejercicio.

Además, puede intervenir también la conexión entre la mente y los músculos entre el abdomen y los pélvicos, e incluso existe una condición, llamada Trastorno de excitación genital persistente (PGAD) que provoca que las mujeres que la sufren experimenten excitación genital espontánea que a menudo no se resuelve a través del orgasmo.

Sin embargo, aunque esta situación pueda no parecer un problema a simple vista, lo cierto es que las personas que la sufren pueden llegar a experimentar una gran angustia, según ha explicado la doctora Heather Jeffcoat. "No pueden hacer ejercicio y, a veces, no pueden ir al trabajo o al cine, ya que los orgasmos puede salir 'de la nada'", explicaba.

Aunque tener un orgasmo durante la práctica del ejercicio no significa realmente que se tenga un PGAD, la realidad es que es algo a tener en cuenta a la hora de visitar a un especialista para tratar este problema. Así, la doctora recomienda consultar a un fisioterapeuta del suelo pélvico después de obtener la autorización médica para poder dictaminar otras posibles causas médicas.

Problemas vaginales // iStock

¿Pueden los hombres tener un 'coreorgasm'?

Aunque es mucho más habitual que sean las mujeres las que los sufran, muchos hombres también pueden experimentar un orgasmo mientras hacen ejercicio. En estos casos, factores como la alineación del cuerpo, las diferencias anatómicas y el estado de ánimo pueden llegar a influir mucho a la hora de percibirlo.

En el caso de las mujeres, el abdorgasmo se produce en gran medida debido a la retracción del suelo pélvico, pues estas contracciones abdominales y pélvicas pueden llegar a provocar la estimulación al aumentar la presión en las zonas cercanas a los genitales.

Por su parte, los expertos creen que en los hombres la fuerza causante es la presión muscular interna que estimula la próstata.