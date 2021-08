Seis razones por las que la cerveza mejora tu vida sexual

¡Las parejas que beben juntas son más felices! Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Gracias a la exóloga estadounidense Kat Van Kirk y a su libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life, hemos descubierto de qué manera puede ayudarte la cerveza en el terreno pasional

Descubrimos de qué manera puede ayudarte la cerveza en el terreno pasional gracias a la sexóloga estadounidense Kat Van Kirk, que en su libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life explica por qué la cerveza antes del sexo mejor a la experiencia. Además, las parejas que beben juntas son más felices. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia.

1. Intensifica los orgasmos

El alcohol tiende a relajar el cuerpo, mientras que si estamos serenos nos ponemos más nerviosos cuando llega la hora de la verdad. Una cervecita antes de ponerse manos a la obra puede ser la clave para desinhibirse y dar rienda suelta al placer.

2. Tiene efecto retardante

Tanto la sexóloga Van Kirk como diferentes estudios aseguran que la cerveza retrasa la eyaculación, ya que es un inhibidor que hace que las señales de placer lleguen con menos intensidad al cerebro. Así, la erección durará más tiempo y la eyaculación tardará más.

Un brindis con cerveza // Gtres

3. Erecciones más firmes

"La cerveza aumenta los niveles de hierro en la sangre, e incrementa el flujo de sangre hacia el pene, lo que crea erecciones más firmes", explicó Van Kirk. Por este motivo, el rendimiento masculino se multiplica.

4. Es afrodisíaca

¿Nunca te has excitado un poquito cuando tienes la chispita esa después de un par de cervezas? La cerveza aumenta el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres, así que provocarán que tus relaciones sean más atrevidas y llenas de pasión.

Dos chicas bebiendo cerveza // Pexels

5. Tiene vitaminas

Un estudio italiano ha demostrado que los hombres que consumían una cerveza al día tenían un 31% más energía que quienes no lo hacían. Según la sexóloga, esta energía se evidencia también en la cama.

6. Los mejores preliminares

Salir de casa a tomar una cerveza puede ser la llama que necesitáis encender para llegar a casa con la fogosidad necesaria para triunfar en la cama. ¡A por ello!